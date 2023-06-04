Kasımpaşa galibiyeti nedeniyle oyuncularını kutlayan Şenol Güneş,açıklamasının ardından PFDK'dan 100 bin TL para cezası almasına da göndermede bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var.Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum" diye konuştu.