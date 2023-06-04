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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Havuza kir attık!

Havuza kir attık!
Kasımpaşa galibiyeti nedeniyle oyuncularını kutlayan Şenol Güneş, "Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından PFDK'dan 100 bin TL para cezası almasına da göndermede bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum" diye konuştu.

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