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Giriş Tarihi: 13.1.2023

‘Hayallerim var’ dedi her şeyi bırakıp gitti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
‘Hayallerim var’ dedi her şeyi bırakıp gitti

Yönetimin kapısını bir kez daha çalan Hollandalı golcü, “Manchester derbisinde oynamak istiyorum” dedi. 7 milyon TL parasını da istemeyen Weghorst özel jet tutup Ada’ya uçtu

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, dün sabah yönetimle son kez görüştü ve ipleri kopardı. Manchester United, her konuda anlaştığı oyuncuyu yarın oynanacak Manchester City derbisine yetiştirmek için futbolcuya da talimat verdi. İngiliz ekibi, "Cuma gününe kadar transferi bitirelim" talebi ile gelirken Weghorst da devreye girdi. Yöneticilerle tesislerde bir araya gelen Hollandalı, "Burada olmak benim için harika bir deneyimdi, çok güzel anlar yaşadım ancak İngiltere'de Manchester derbisine çıkmak benim hayalim, engel olmayın. Transferime onay verin ve bana yardımcı olun" diyerek gemileri yaktı. Yönetim, Manchester United'dan alacağı 3 milyon Euro'luk geliri de makul bularak oyuncunun isteğini kabul edip ayrılık kapısını açtı. 30 yaşındaki golcü, günler öncesinden tesislerdeki odasını boşaltırken hemen özel bir jet tuttu ve Ada'nın yolunu tuttu. Bu arada Weghorst Beşiktaş'tan yıllık ücret ve bonusları olarak alması gereken 350 bin Euro'dan da (7 milyon TL) vazgeçti.

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‘Hayallerim var’ dedi her şeyi bırakıp gitti
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