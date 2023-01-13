‘Hayallerim var’ dedi her şeyi bırakıp gitti

Yönetimin kapısını bir kez daha çalan Hollandalı golcü, “Manchester derbisinde oynamak istiyorum” dedi. 7 milyon TL parasını da istemeyen Weghorst özel jet tutup Ada’ya uçtu
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, dün sabah yönetimle son kez görüştü ve ipleri kopardı. Manchester United, her konuda anlaştığı oyuncuyu yarın oynanacak Manchester City derbisine yetiştirmek için futbolcuya da talimat verdi. İngiliz ekibi, "Cuma gününe kadar transferi bitirelim" talebi ile gelirken Weghorst da devreye girdi. Yöneticilerle tesislerde bir araya gelen Hollandalı, "Buradaolmak benim için harika birdeneyimdi, çok güzel anlaryaşadım ancak İngiltere'deManchester derbisineçıkmak benimhayalim, engel olmayın.Transferime onayverin ve bana yardımcıolun" diyerek gemileri yaktı. Yönetim, ManchesterUnited'dan alacağı 3 milyonEuro'luk geliri de makul bularakoyuncunun isteğini kabuledip ayrılık kapısını açtı. 30 yaşındaki golcü, günler öncesinden tesislerdeki odasını boşaltırken hemen özel bir jet tuttu ve Ada'nın yolunu tuttu. Bu aradaWeghorst Beşiktaş'tan yıllıkücret ve bonusları olarak almasıgereken 350 bin Euro'dan da (7milyon TL) vazgeçti.