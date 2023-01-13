‘Hayallerim var’ dedi her şeyi bırakıp gitti

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, dün sabah yönetimle son kez görüştü ve ipleri kopardı. Manchester United, her konuda anlaştığı oyuncuyu yarın oynanacakyetiştirmek için futbolcuya da talimat verdi. İngiliz ekibi, "Cuma gününe kadar transferi bitirelim" talebi ile gelirken Weghorst da devreye girdi. Yöneticilerle tesislerde bir araya gelen Hollandalı,diyerek gemileri yaktı. Yönetim,30 yaşındaki golcü, günler öncesinden tesislerdeki odasını boşaltırken hemen özel bir jet tuttu ve Ada'nın yolunu tuttu.