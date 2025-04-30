Hayatları için savaşacaklar!

Süper Lig'de 3.'lük mücadelesi veren, 4 maçlık galibiyet özlemini Hatay'ı 5-1 yenerek bitiren Beşiktaş, rotasını pazar günkü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, dün yapılan idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, öne çıkan satırlar şöyle oldu: "Geriye 5 hafta kaldı. Atmosferimiz çok iyi. Bu tarz maçlarda futbolcular, hayatları için savaşıyor. Önümüzde büyük bir maç var. Her oyuncum, yüzde yüzüyle savaşacaktır. Her maç sistem farklı. Belki sadece 1-2 defans oyuncusuyla sahada olurum. Bazıları sakat. Kim hazırsa ona göre takım kuracağız."

ORTALARINI KESMEMİZ GEREKİYOR

"Uduokhai, ilk defa antrenmana çıkıyor. Kendisinin hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım Paulista ve Emirhan hazır olur. Teknik direktör olarak bu tarz durumlarla başa çıkmam gerekiyor. F.Bahçe, belki de ligde geçiş oyunundan en fazla gol atan takım. Biz, iyi savunma yapmalıyız. Çok iyi orta yapan oyuncuları var. Ortalarını kesmemiz gerekiyor. Çok fazla koşacağız. Enerjisi bitene kadar bizden herkesin koşmasını isterim."



BU JOSE İLE OLE'NİN MAÇI DEĞİL

Jose Mourinho'nun önemli bir teknik adam olduğunu belirten Solskjaer şunları şöyledi: "Bu karşılaşma, Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer arasında değil. Bu karşılaşma Beşiktaş ile F.Bahçe arasında. Mourinho'ya saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak onun kadar başarılı fazla teknik direktör yok. Derbi için sabırsızlanıyorum."