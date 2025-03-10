Haydi artık Ciro!

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Ciro İmmo-bile'deki performans düşüşünü peş peşe yaşadığı sakatlıklara bağlamıştı.İmmobile de antrenörlerin çabasına eşlik ederek daha iyi bir noktaya geldi. Bu sezon35 yaşındaki yıldızın, haftalardır gol atamadığı için üzgün olduğu ve daha fazla sahada kalabilmek için çaba harcadığı belirtildi. Solskjaer'in Semih Kılıçsoy'u yine hamle oyuncusu olarak düşündüğü, İmmobile'yi ilk 11'de sahaya süreceği kaydedildi.31 karşılaşmada 2195 dakika sahada kalan İtalyan futbolcu, 14 gol ve 3 asiste imza attı.