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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Hazırlıksız yakalandı!

MEHMET ÖZCAN
Hazırlıksız yakalandı!

Üç önemli oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılar, kaleci Okan Kocuk’un performansına da üzüldü. Aslan’ın Dünya Kupası’ndaki futbolcularının da moralleri bozuldu

Süper Lig'de 2-1'lik Beşiktaş ve 7-0'lık Başakşehir galibiyetleriyle şampiyonluk havasına giren Galatasaray'ın hızını Dünya Kupası arası kesmişti. Bu ara, sarı-kırmızılı takıma hiç yaramadı. İşte 3 maddede yaşanan sancılı süreç...

1-SERGIO Oliveira ve Mauro İcardi sakatlandı. Önceki gün oynanan hazırlık maçında kervana Yunus Akgün de eklendi. Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'e dönüş planlarını bu üç oyuncudan yoksun yapmak zorunda kaldı.

2-MUSLERA'NIN cezalı olduğu İstanbulspor maçında kaleyi koruyacak Okan Kocuk ise Rayo Vallecano ve Villarreal'e karşı yediği gollerle güven vermedi ve taraftarın protestosuyla karşılaştı. Buruk, Antalya kampında yedek kalecisi Okan'ı kazanmaya çalışacak.

3-YÖNETİM cephesinde de evdeki hesap çarşıya uymadı... Danimarkalı stoper Victor Nelsson, Katar'da sadece bir maçta oynadığı için piyasa yapamadı. Uruguay'ın yedek kulübesinden çıkamayan Muslera- Torreira ikilisi de moralleri bozuk olarak takıma dönecek.

YUNUS ŞOKU!
Galatasaray ile olan sözleşmesi önceki gün 2025-26'ya kadar zamlı şekilde uzatılan ve 4 sezonda toplam 65.5 milyon TL kazanacak olan Yunus Akgün, akşam ise büyük talihsizlik yaşamıştı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılıların Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. Aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus'un çekilen MR'ında, iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi. Yıldız futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Hazırlıksız yakalandı!
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