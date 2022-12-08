Hazırlıksız yakalandı!

Süper Lig'de 2-1'lik Beşiktaş ve 7-0'lık Başakşehir galibiyetleriyleGalatasaray'ın hızını Dünya Kupası arası kesmişti. Bu ara, sarı-kırmızılı takıma hiç yaramadı. İşte 3 maddede yaşanan sancılı süreç...Oliveira ve Mauro İcardi sakatlandı. Önceki gün oynanan hazırlık maçında kervana Yunus Akgün de eklendi. Teknik direktör Okan Buruk,bu üç oyuncudan yoksun yapmak zorunda kaldı.cezalı olduğu İstanbulspor maçında kaleyi koruyacak Okan Kocuk isegüven vermedi ve taraftarın protestosuyla karşılaştı. Buruk, Antalya kampında yedek kalecisi Okan'ı kazanmaya çalışacak.cephesinde de evdeki hesap çarşıya uymadı... Danimarkalı stoperUruguay'ın yedek kulübesinden çıkamayan Muslera- Torreira ikilisi de moralleri bozuk olarak takıma dönecek.alatasaray ile olan sözleşmesi önceki gün 2025-26'ya kadar zamlı şekilde uzatılan veYunus Akgün, akşam ise büyük talihsizlik yaşamıştı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılıların Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. Aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus'un çekilen MR'ında,tespit edildiği belirtildi. Yıldız futbolcununsahalardan uzak kalacağı öğrenildi.