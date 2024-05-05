Hekimoğlu uzattı

BEŞİKTAŞ, yeni sezon planlaması kapsamında genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yeni anlaşma yaptı. 17 yaşındaki santrfor sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı" denildi.