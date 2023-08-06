Her şey Ghezzal’a bağlı!

Geçen sezon ayak parmağından ameliyat olan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal'a teknik heyetgözüyle bakıyordu. Ancak yıldız futbolcunun son sakatlığı büyük sıkıntıya neden oldu.Bu durum, şu ana kadar hücuma 11 oyuncusu olarak sadece Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın transfer stratejisini etkiledi.Ghezzal'la ilgili tüm olasılıkları düşünen siyah-beyazlılar, sağ kanat için birçok isimle görüşme halinde. Listenin üst sıralarında yer alan oyunculardan birisi olan Nicolas Pepe, Arsenal ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. 1 yıl daha anlaşması olan ve sezon başına 4.5 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu, kontratının kalan bölümünü de alıp, İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.RACHID Ghezzal, geçen sezon sakatlığı sebebiyle 25 lig, 3 Türkiye Kupası maçı kaçırdı. Yeni sezonda ise adalesindeki problem nedeniyle Konferans Ligi'nde Tirana ile oynanan iki karşılaşmada da kadroda yer almadı. Toplamda 30 maçta takımını yalnız bıraktı.