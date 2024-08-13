Herkes beklesin kanatlar uçacak!

Siyahbeyazlılarda transfer için kollar bir kez daha sıvandı… 22 Ağustos'ta Avrupa Ligi play-off turuna çıkacak olan Kara Kartal, Ndour dışında 2 oyuncu takviyesi ile turu garantilemenin peşinde. Bu konuda hamle yapılacak mevkiler ise kanat ve sol bek…Beşiktaş, sol bekte Masuaku ile yollarını ayırmak isterken iki oyuncu ile temaslarını sıklaştırdı. Adı G.Saray ile de anılan Aston Villa'dan Lucas Digne adaylardan biri. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kulübü ile 46 maçta forma giyerken 2 asist-3 gol katkısı sağladı. Sol bekte diğer gündeme gelen isim ise. Geçtiğimiz sezon Ajax'ın Stuttgart'tan 8 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için ayrılık çanları çalarkenKanat bölgesine yeni isim kazandırmak için haziran ayından bu yana görüşmeler sürerken Angel di Maria da nabız yoklanan oyunculardandı. Arjantinli yıldız hâlâ gündemde olsa da yeni temas kurulan isim Atletico Madrid'den Angel Correa. Bu aşamada ise sol ayağını kullanan bir futbolcu için ağırlık verilirken, bu isim ise Chelsea'nin sambacısı Angelo…Fransız oyuncu kariyerinde 46 kez milli formayı sırtına geçirdi.Hırvat sol bek, Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin formasını Arnavutluk maçında 6 dakika giydi.