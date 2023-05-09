Herkesi geçti kendini aştı!

Beşiktaş, Şenol hocaylali günler yaşıyor…tecrübeli çalıştırıcı, aldığı sonuçlarla camiaya umut olurken, takımı şampiyonluk potasına sokmayı başardı. Bunu yaparken de kendini aştı. Siyah-beyazlı takımın başında ilk olarak 2015-19 arasında görev yapan ve 4 sezon içerisinde ligde 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş,Güneş'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturanpuan ortalamasında hep tecrübeli hocanın gerisinde kaldı.Güneş'in yanına yaklaşamadı. Valerien İsmael'den koltuğu 12. haftada devralan Şenol Güneş, takımı yeniden ayağa kaldırdı.ve 2.30 puan ortalaması yakalayarak kendisinin de ilk dönemini aştı.BEŞİKTAŞ'IN eski teknik direktörü Valerien İsmael, Almanya'dan Merkur'e konuştu. İşte öne çıkanlar: "Türkiye'de her zaman kazanmak zorundasınız. Beraberlikler bile yetmiyordu. Almanya'da sportif hedefle mücadele ediyorsunuz. İngiltere ve Türkiye'de patron tamamen teknik direktör. Bir de fikirleri olan kulüp başkanları var. İngiltere, futboluna dahil olmak büyük bir olay. Mesele para değil. İngiltere futbolun ana vatanı."