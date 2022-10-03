Hiç endişem yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael, geleceği hakkındaki soruya bu yanıtı verdi.
Beşıktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, kazanmaya yakın olan taraf olduklarını söyledi. Maçın son 20 dakikasındaki baskıya dikkat çeken Fransız çalıştırıcı şunları söyledi: "Zor bir maç oldu. İkinci yarıda özellikle çok iyiydik. Son 20 dakikada gole çok yaklaştık, oyunu kazanabilirdik. Gerçekten çok üzgünüz.Kazanmak için her şeyi yaptık. Baskı kurduk amaşansa ihtiyaç var. Taktik olarak iki takım da çok güçlüydü. Kulübeden gelecek oyuncuların etkisiönemliydi. Gol hariç her şeyi iyi yaptık. Tutku,arzu ve isteğimiz iyiydi. Sonuçtan memnun değilim. N'Koudou olsaydı fark yaratırdı. Umuyorum haftaya dönecektir." İsmael, siyah-beyazlı kulüpteki geleceği hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Geleceğim konusunda endişem yok. Siz de endişelenmeyin.İyi bir ekibimiz var. Yorumları okuyupdinlemiyorum. Ben işime odaklıyım."
İSMAEL'İN HASRETİ!
BEŞIKTAŞ'IN başında üçüncü büyük maçına çıkan Valerien İsmael yine galibiyet sevinci yaşayamadı. Fransız teknik adam, geçen sezon Trabzonspor ve F.Bahçe ile1-1 berabere kalırken bu sezon da sarı-lacivertli takıma karşı sahadan 0-0 ile ayrıldı.