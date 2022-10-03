Hiç endişem yok!

Beşıktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, kazanmaya yakın olan taraf olduklarını söyledi. Maçın son 20 dakikasındaki baskıya dikkat çeken Fransız çalıştırıcı şunları söyledi: "Zor bir maç oldu. İkinci yarıda özellikle çok iyiydik. Son 20 dakikada gole çok yaklaştık, oyunu kazanabilirdik.Taktik olarak iki takım da çok güçlüydü.Sonuçtan memnun değilim. N'Koudou olsaydı fark yaratırdı. Umuyorum haftaya dönecektir." İsmael, siyah-beyazlı kulüpteki geleceği hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:BEŞIKTAŞ'IN başında üçüncü büyük maçına çıkan Valerien İsmael yine galibiyet sevinci yaşayamadı. Fransız teknik adam, geçen sezonberabere kalırken bu sezon da sarı-lacivertli takıma karşı sahadanile ayrıldı.