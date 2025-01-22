Hiç hız kesmedim!

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak Beşiktaş, zorlu maça pazar günü imza attırdığı yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkacak. Norveçli çalıştırıcı, kritik karşılaşmaya hazır olduklarını belirtip şunları söyledi: "Beşiktaş'la sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Gelmeden önce hakkımda hiç haber çıkmadı. Haberin sızmaması ne kadar iyi bir yönetime sahip olduğumun işaretini verdi. Hem hoca olarak hem de insan olarak elimden geleni yapmak istiyorum. Athletic Bilbao ilk karşılaşma için zor bir rakip. Fenerbahçe'yi yendiler. Umarım iyi bir maç olacak. Koşan, topu hemen kapan ve hızlı oynayan bir takım yaratmak istiyorum. Kariyerim boyunca hiç yavaş oynayan bir takıma sahip olmadım."

OYUNCU ALMAMIZ GEREKEN BİRKAÇ POZİSYON VAR

"Ani değişimler işe yaramaz. O nedenle radikal değişimin zamanı değil. Altyapıdan çok fazla oyuncu çıkacağını biliyorum. Beşiktaş'ın iyi oynadığı dönemlerdeki kimliğini gösteren bir oyun ortaya çıkaracağız. Kime güvenebiliriz, hangi oyuncular bizi iyi bir yere getirir buna karar vermek zorundayız. Defans dörtlüsü her zaman olduğu gibi olacak. Duran toplar futbolun önemli bir parçası. Kaleci antrenörümüz Richards bu konuda bize yardımcı olacak. Serdar Topraktepe bir kulüp efsanesi ve bize yardımcı oluyor. Oyuncu almamız gereken birkaç pozisyon da var."

YAS TUTULACAK BİR DURUM

BEŞİKTAŞ'IN yeni hocası, Bolu'da yaşanan faciaya kayıtsız kalmadı. Şu sözlerle acıyı paylaştı: "Hayatını kaybedenler için kulübüm adına başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an yas tutulacak bir durum. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var."