Hiç şansı yok!

Demokratik Kongolu oyuncu için üç seçenek üzerinde durulsa da bunların içinden ara transferde kontratından çıkılması en yüksek ihtimal olarak görülüyor
Dünya Kupası dönüşünde Gaziantep deplasmanında yedek kulübesinden oyuna giren ve beraberlik golünün asistini yapan Arthur Masuaku, Adana Demirspor karşısındada golüyle Beşiktaş'ı galibiyetetaşıdı. Son dönemindeki çıkışına rağmen takımdaki akıbeti belli olmayan oyuncu için üç seçenek öngörülüyor. Bunlardan ilki sözleşmesindeyer alan 25 maçopsiyonunun ve dolayısıylakontratının 3 sezonuzama seçeneğinin kaldırılmasıylayola devam edilmesi. Ancak bu seçeneğin hem kulübü West Ham United hem de Demokratik Kongolu futbolcu tarafından çok olumlu karşılanması beklenmiyor.
TEKNİK HEYETİN DERDİ SAKATLIK RİSKİ
Çünkü başta eski takımı Olympiakos olmak üzere, Hull City ve Spezia da 29 yaşındaki sol bekle yakından ilgileniyor. İkinci seçenekise sezonun geri kalanında 10müsabakada daha forma giymesive 24 maçla sınırlı kalması. Son ve en yüksek ihtimal ise Masuaku'nun kiralık kontratından çıkılarak yerine devre arasında takviye yapılması. Teknik heyet konuya tecrübelioyuncunun diz sakatlığının riskdoğurduğu açısından bakarken siyah-beyazlı yönetim ise ağır şartlarıolan sözleşmesinden dolayıolumsuz düşünceye sahip.
SALİH UÇAN'DAN SEVİNDİREN HABER SIYAH-beyazlı takımda Salih Uçan, Adana Demirspor maçında hafif bir sakatlık yaşamıştı. 65. dakikada kasığında hissettiği ağrı nedeniyle kenara gelen 28 yaşındaki futbolcunun durumunda korkulacak bir şey olmadığı öğrenildi. Deneyimli orta sahanın takıma verilen üç günlük izni dinlenerek geçirmesi halinde sorun yaşamayacağı öngörülüyor.
SAİSS SALI GÜNÜİŞBAŞI YAPIYOR
DÜNYA Kupası'nda ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Romain Saiss, yaşadığı sakatlığın etkisini büyük ölçüde atlattı. İstanbul'dakikontrollerinde yırtık tespit edilen Faslıstoperin tedavisi tamamlandı. Tecrübeli oyuncu, salı günü başlayacak çalışmalarda takımdaki yerini alacak.
JOSEF'Lİ ORTA SAHA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
BU sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş'a yeteri kadar katkı sağlayamayan Josef de Souza'nın Adana Demir maçıyla birlikte sahalara dönmesi siyahbeyazlı takımı olumlu etkiledi. Josef, Salih ve Gedson'dan kurulu orta sahanın rakibe üstünlük kurması teknik heyetin yüzünü güldürdü.