Hiç şansı yok!

ünya Kupası dönüşünde Gaziantep deplasmanında yedek kulübesinden oyuna giren ve beraberlik golünün asistini yapan Arthur Masuaku,Son dönemindeki çıkışına rağmen takımdaki akıbeti belli olmayan oyuncu için üç seçenek öngörülüyor.Ancak bu seçeneğin hem kulübü West Ham United hem de Demokratik Kongolu futbolcu tarafından çok olumlu karşılanması beklenmiyor.Çünkü başta eski takımı Olympiakos olmak üzere, Hull City ve Spezia da 29 yaşındaki sol bekle yakından ilgileniyor.Son ve en yüksek ihtimal ise Masuaku'nun kiralık kontratından çıkılarak yerine devre arasında takviye yapılması.-beyazlı takımda Salih Uçan, Adana Demirspor maçında hafif bir sakatlık yaşamıştı. 65. dakikada kasığında hissettiği ağrı nedeniyle kenara gelen 28 yaşındaki futbolcunun durumunda korkulacak bir şey olmadığı öğrenildi. Deneyimli orta sahanın takıma verilen üç günlük izni dinlenerek geçirmesi halinde sorun yaşamayacağı öngörülüyor.DÜNYA Kupası'nda ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Romain Saiss, yaşadığı sakatlığın etkisini büyük ölçüde atlattı.Tecrübeli oyuncu, salı günü başlayacak çalışmalarda takımdaki yerini alacak.BU sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş'a yeteri kadar katkı sağlayamayan Josef de Souza'nın Adana Demir maçıyla birlikte sahalara dönmesi siyahbeyazlı takımı olumlu etkiledi. Josef, Salih ve Gedson'dan kurulu orta sahanın rakibe üstünlük kurması teknik heyetin yüzünü güldürdü.