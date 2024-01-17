Hız kesmeden uçuşa devam

Beşıktaş'ta fazla süre bulamayan Ante Rebic, ilk 11'de sahaya çıktığı Eyüpspor karşısında sahanın en iyilerinden biri oldu. Salih Uçan'ın golünde verdiği şık pasla pozisyonu yaratan Hırvat futbolcu, 87. dakikada golünü de atarak performansını taçlandırdı.yeni hocası Santos ile kendini göstermeyi istediği öğrenildi.Kupa maçında 78. dakikada Onur'un yerine oyuna giren Beşiktaş'ın yeni transferi Norveçli sağ bek Jonas Svensson, ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.Karagümrük maçında sakatlanarak sezonu kapatan Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, dün sol diz ön çapraz bağından ameliyat edildi.maçında iki gol atan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy hakkında konuştu. Cenk, "Çok uzun yolu var. İnşallah Beşiktaş'ta çok goller atacak, kupalar kazanacak. Benim rekorumu (22.5 milyon Euro'ya transfer) geçmesini istiyorum. Abisi olarak hep yanındayım" dedi.REAL Betis Başkanı Angel Hero, transferde adı Beşiktaş ile anılan Portekizli ön libero William Carvalho hakkında konuştu: "Sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de oyuncumuza ilgi olduğu doğru. Bir teklif geldiği zaman teknik direktörümüz Pellegrini ve oyuncu ile konuşur, karar veririz."Beşiktaş yönetiminin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı Salih Uçan, dün gecenin açılış golünü kaydetti. Yeni imzaya hazır olduğu mesajını veren 30 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda yerini Tayfur'a bıraktı.