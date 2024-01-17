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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Hız kesmeden uçuşa devam

Hız kesmeden uçuşa devam

Yeni hocası Santos ile beyaz bir sayfa açan siyah-beyazlılar Trendyol 1. Lig’de 10 puan farkla lider olan rakibi karşısında Salih Uçan ile öne geçti. Cenk biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları sarsarken noktayı Rebic koydu

REBİC KENDİNİ GÖSTERDİ
Beşıktaş'ta fazla süre bulamayan Ante Rebic, ilk 11'de sahaya çıktığı Eyüpspor karşısında sahanın en iyilerinden biri oldu. Salih Uçan'ın golünde verdiği şık pasla pozisyonu yaratan Hırvat futbolcu, 87. dakikada golünü de atarak performansını taçlandırdı. Takımdan ayrılmak istediği konuşulan tecrübeli oyuncunun, yeni hocası Santos ile kendini göstermeyi istediği öğrenildi.

SVENSSON SAHNE ALDI
Kupa maçında 78. dakikada Onur'un yerine oyuna giren Beşiktaş'ın yeni transferi Norveçli sağ bek Jonas Svensson, ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.




AMELIYAT OLDU!
Karagümrük maçında sakatlanarak sezonu kapatan Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, dün sol diz ön çapraz bağından ameliyat edildi.

'SEMİH BENİM REKORUMU GEÇER'
Eyüpspor maçında iki gol atan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy hakkında konuştu. Cenk, "Çok uzun yolu var. İnşallah Beşiktaş'ta çok goller atacak, kupalar kazanacak. Benim rekorumu (22.5 milyon Euro'ya transfer) geçmesini istiyorum. Abisi olarak hep yanındayım" dedi.

'CARVALHO'YU İSTİYORLAR...'
REAL Betis Başkanı Angel Hero, transferde adı Beşiktaş ile anılan Portekizli ön libero William Carvalho hakkında konuştu: "Sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de oyuncumuza ilgi olduğu doğru. Bir teklif geldiği zaman teknik direktörümüz Pellegrini ve oyuncu ile konuşur, karar veririz."

'İMZAYA HAZIRIM'
Beşiktaş yönetiminin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı Salih Uçan, dün gecenin açılış golünü kaydetti. Yeni imzaya hazır olduğu mesajını veren 30 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda yerini Tayfur'a bıraktı.

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