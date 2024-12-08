Hocamızın ellerine sağlık!

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından seçime kadar başkanlık görevini sürdüren Hüseyin Yücel, derbi galibiyeti sonrası önemli açıklamalar yaptı. Serdar Topraktepe'ye sorumluluk aldığı için teşekkür eden Yücel,Serdar Hoca ile devam etmeyi arzu ederim ama önümüzde seçim var. Kendisi bırakmadığı sürece ben onunla devam etmek isterim" dedi.Yücel şöyle devam etti: Bundan sonra Beşiktaş'ı maddi ve manevi olarak rahatsız edici söylemlerden kaçınalım. Seçim kararı aldık, hayırlısı neyse o olsun. İyisiyle kötüsüyle tüm sorumluluğu üstüme alıyorum.Hodri meydan demiştim, herhangi bir şey beklemeye gerek yok. Mayısta aday olurum ya da olmam ama Beşiktaş'ı yalnız bırakmak, kaçmak en kolay işti. İsmi geçen adaylar da büyük Beşiktaşlı, hepsinin başımın üstünde yeri var."