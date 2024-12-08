Hocamızın ellerine sağlık!

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından seçime kadar başkanlık görevini sürdüren Hüseyin Yücel, derbi galibiyeti sonrası önemli açıklamalar yaptı. Serdar Topraktepe'ye sorumluluk aldığı için teşekkür eden Yücel, "Oyuncularımıza de teşekkür ediyorum. Bir tepki koydular. Serdar hocamız çalkantılı bir dönemde göreve geldi, umarım güzel günlerde devam edecek. Ellerine sağlık. Macera aramaya gerek yok. Serdar Hoca çok büyük fedakârlık yaptı.
Serdar Hoca ile devam etmeyi arzu ederim ama önümüzde seçim var. Kendisi bırakmadığı sürece ben onunla devam etmek isterim" dedi.
İSTİFA ETMEK, KAÇMAK EN KOLAY İŞ!
Yücel şöyle devam etti: Bundan sonra Beşiktaş'ı maddi ve manevi olarak rahatsız edici söylemlerden kaçınalım. Seçim kararı aldık, hayırlısı neyse o olsun. İyisiyle kötüsüyle tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım, elimi kolumu değil vücudumu taşın altına koydum.
Hodri meydan demiştim, herhangi bir şey beklemeye gerek yok. Mayısta aday olurum ya da olmam ama Beşiktaş'ı yalnız bırakmak, kaçmak en kolay işti. İsmi geçen adaylar da büyük Beşiktaşlı, hepsinin başımın üstünde yeri var."