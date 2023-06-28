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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Holding Kartal oluyor!

Holding Kartal oluyor!

Siyah-beyazlılar, Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rob Holding için devreye girdi, temaslarını sıklaştırdı

Stoper hattında değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta Romain Saiss'in vedası artık an meselesi. Faslı oyuncunun ayrılması sonrasında ise hedefteki ilk isim Rob Holding… Arsenal, 27 yaşındaki stoperi satış listesine çıkarmaya hazırlanırken Beşiktaş da bu konudaki isteğini İngiliz ekibine aktardı.

VİZESİ ÇIKTI BİLE!
1.89 boyundaki savunmacıya teknik direktör Şenol Güneş'ten de vize çıkarken, Arsenal'de stoper sıralamasında geriye düşen oyuncu da yeşil ışığı yaktı. Bolton altyapısından yetişen ve 2016'da 3 milyon Euro bonservis ile Arsenal'e transfer olan oyuncu, geride kalan dönemde 162 defa sahaya çıkarken 5 gol kaydetti. Holding ayrıca İngiltere U21 takımında da kariyerinde 5 kez forma şansı buldu.

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Holding Kartal oluyor!
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