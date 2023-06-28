Holding Kartal oluyor!

Siyah-beyazlılar, Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rob Holding için devreye girdi, temaslarını sıklaştırdı
Stoper hattında değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta Romain Saiss'in vedası artık an meselesi. Faslı oyuncunun ayrılması sonrasında ise hedefteki ilk isim Rob Holding… Arsenal, 27yaşındaki stoperi satış listesineçıkarmaya hazırlanırkenBeşiktaş da bukonudaki isteğini İngilizekibine aktardı.
VİZESİ ÇIKTI BİLE!
1.89 boyundaki savunmacıya teknik direktör Şenol Güneş'ten de vize çıkarken, Arsenal'de stoper sıralamasında geriye düşen oyuncu da yeşil ışığı yaktı. Bolton altyapısından yetişenve 2016'da 3 milyon Eurobonservis ile Arsenal'e transferolan oyuncu, geride kalan dönemde 162 defa sahaya çıkarken 5 gol kaydetti. Holding ayrıca İngiltereU21 takımında da kariyerinde 5kez forma şansı buldu.