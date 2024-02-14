Hücum et Santos

Beşiktaş, Kayseri'den beraberlikle dönerken takımın hücum aksiyonlarının her geçen hafta zayıflaması en önemli eleştiri konusu oldu. Siyah-beyazlılar ligin son 6 maçında yalnızcakarşı ağları havalandıramadı. Teknik direktör Fernando Santos'un temkinli oyun yerine hücum futboluna bir an önce geçiş yapıp, üretken bir takım ortaya çıkarması isteniyor.Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Kendisinden önce 19 maçta 30 kez rakip fileler havalandırılıpmaç başı gol ortalaması yakalanırken, Portekizli hoca döneminde 6 mücadelede yalnızca 5 gol sevinci yaşandı, ortalama dakaldı. Siyah-beyazlılarda son 5 maçın gol beklentisi ise 1.04 gibi düşük bir ortalamada kaldı.