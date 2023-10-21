İhtiyacı olan saldıracak

"Kağıt üzerinde G.Saray favori görünüyor ama Beşiktaş'ın geleceğini ilgilendiren bir maç. Siyah-beyazlı ekip daha çok istiyor." "Beşiktaş kaybederse karışır. Çebi seçime girmez, yeni adaylar çıkar. Burak Yılmaz hem kendisi hem kulüp için sahaya çıkacak."
12 yıl formasını taşıdığı Beşiktaş'ın efsaneleri arasına adını yazdıran, Milli Takım'ın da önemli isimlerinden biri olan eski futbolcu Gökhan Keskin, bugün oynanacak G.Saray-Beşiktaş maçı öncesi SABAH SPOR'un konuğu oldu. Futbol bayramı olanderbilerin atmosferini yorumlayanKeskin, sorularımızı yanıtladı: BÜYÜK gün geldi çattı. Beşiktaş'takarışık bir ortam var. Kongre kararıalındı. Burak Yılmaz, hocalık kariyerindekiikinci maçında G.Saray'akarşı sahada olacak. Karşısında iseşampiyonluklar yaşamış bir Okan Burukvar. Ne bekliyorsunuz derbiden?
Beşiktaş'ın geleceğini ilgilendiren bir maç. Başkan Ahmet Nur Çebi seçime girip girmeme kararını derbinin sonucuna göre verecek. Burak'ın görev süresi bu maçın sonucuna göre belirlenecek. Onun da ayağına bir fırsat geldi. Futbolhayatında başarılıydı ama teknikadamlık başka bir şey. Karşısında Okan hoca var. Geçtiğimiz sene şampiyon oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. O da dalgalı denizlerden geldi ama kendini ispat etti. Şu anda kağıt üzerindeGalatasaray favori görünüyor amaBeşiktaş'ın geleceğini ilgilendirenmaç. O yüzden favori yok.
GERİ DÖRTLÜ YABANA ATILMAZ
KADRO karşılaştırması yaparsakmevki mevki nasıl bir değerlendirmedebulunursunuz?
Beşiktaş'in kalesinde Mert, sakatlığıyeni atlattı. Muslera, bildiğinizMuslera. Galatasaray'ın son zamanlardakitüm başarılarında imzasıolan, sakatken bile oynayan birisim. Defans açısından bir takımproblemler var. Nelsson sürekligündemi meşgul ediyor. Sanchez veAbdülkerim formda olduğu zamanister istemez Nelsson yedek kalıyor.Sacha Boey, Angelino aynışekilde. Beşiktaş'ın da yabanaatılmayacak bir geri dörtlüsüvar. Rosier, Onur, Colley,Amartey… Colley-Amarteyolacak gibi, Masuaku tercihedilir mi? Son maçta enteresanbir sol bek oynattı (Bakhtiyor),yine o olabilir mi? Takım olaraktek tek karşılaştırdığınızzaman Galatasaray gibi duruyor.Oyuncu oyuncu bakıyoruz, maçaçıkınca çok farklı oluyor. Amir'ingeçen seneki Galatasaray performansınıhatırlayın, çok iyioynayıp bir de golatmıştı.
BURUK, BAYERN'I DÜŞÜNÜR
Takımların bu maç öncesi artı ve eksileri nedir?
Beşiktaş'ın artısı, kazanmayı çok istemesi. Okan hocanınönünde salı günü oynayacağı Bayern Münih maçı var. Beşiktaşmaçının her türlü telafisi olur ama Münih müsabakasının telafisizor. Futbolcunun piyasasıaçısından da o maçönemli. Beşiktaş'ında Avrupa maçıvar ama o karşılaşmabuderbiningerisinde.
ABOUBAKAR'IN İTİCİ GÜCÜ İCARDİ
ASLINDAen merakedilen de İcardiile Aboubakar'ın neyapacağı. Kimi öndegörüyorsunuz?
ABOUBAKAR, Galatasaray'ın oyuncusu olsa herkes onu öne çıkaracak. Çünkü biz başarıya endeksli bir topluluğuz. Ben ne kadar Aboubakar desem de herkes İcardi diyecek. Ronaldo-Messi rekor üstüne rekor kırıyor, hâlâ hangisi iyi tartışması yapılıyor. İkisi de aslında birbirinin itici gücü. Aboubakar'ın daha ön planda olması gerek çünkü onun galibiyete daha çok ihtiyacı var. Daha çok isteyen taraf Beşiktaş olacak. İhtiyacı olan taraf da daha çok saldıracak.
TARAFTAR KARARIKAFA KARIŞTIRICIKAFA
TARAFTARA izin çıktı. RamsPark'ta Beşiktaşlı futbolseverlerde olacak. Alınan bu kararınasıl değerlendirirsiniz? DOĞRUSU bu kararı pek anlayamadım.Bugüne kadar taraftarınalınmamasını hepgüvenlik sorunu olarakaçıkladılar. Şimdi ne değişti? Ozaman komplo teorileri düşünmeyebaşlıyorsun. Demek ki Galatasaray,Beşiktaş'ı rakip olarak görmüyor.Fenerbahçe'yi görüyor.
KAYBEDERSE3-4 ADAYBİRDEN ÇIKARBİRDEN
RAMS Park'tan Burak Yılmazgalibiyetle çıkarsa ne olur?
Ahmet Nur Çebi yeniden seçimegirme kararı alır. Çebi, kazanırsaBurak için en azındansezon sonuna kadar takımınbaşında kalma durumu belirir. AKSI olur da kaybederse?Beşiktaş camiası karışır. Başkanadayları çıkmaya başlar. Çebiseçime girmez. O zaman 3-4aday çıkar. Burak hocanın dageleceği, yeni yönetimin elindeolur. Her yeni gelen yönetim birhoca vaadi veriyor ya Beşiktaşçalkalanmaya başlar.
MELER'DE ÇAKIRPOTANSİYELİ VARPOTANSİYELİ
FUTBOLCULARIN mücadelesi kadarhakemin performansı da önemli.Çünkü biz bu ülkede hakemleri çokkonuşuyoruz. Halil Umut Meler derbiyeetki eder mi?
İnşallah etmez. Aslında Halil Umut Meler'i geriplana aldık biraz. Sezon başından bu yana daha önplanda olması gerekirdi. Onun arkasında duran yok.Durulsa bir Cüneyt Çakır potansiyeli var. Maç önündekimsenin konuşmayacağı bir isim gibi duruyorama 90 dakikanın sonunda inşallah hatalarıylagündeme gelmez. Sahada bitecek bir maç olur.
3-2'LİK MAÇ UNUTULMAZ
UNUTAMADIĞINIZ bir derbi anınız var mı? 1990-91 sezonu, zaten o sezonu biz şampiyon bitirmiştik.Deplasmanda G.Saray'a karşı 2-0 gerideydik,3-2 kazandık. Tanju ve Ulvi abinin kendi kalesineattığı golle daha maçın başında 2-0 geriye düştük.Ali Gültiken iki gol attı, soyunma odasına beraberliklegittik. Feyyaz'ın golüyle de 3-2 kazandık.