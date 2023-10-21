İhtiyacı olan saldıracak

12 yıl formasını taşıdığı Beşiktaş'ın efsaneleri arasına adını yazdıran, Milli Takım'ın da önemli isimlerinden biri olan eski futbolcu Gökhan Keskin, bugün oynanacak G.Saray-Beşiktaş maçı öncesi'un konuğu oldu.Beşiktaş'ın geleceğini ilgilendiren bir maç. Başkan Ahmet Nur Çebi seçime girip girmeme kararını derbinin sonucuna göre verecek. Burak'ın görev süresi bu maçın sonucuna göre belirlenecek. Onun da ayağına bir fırsat geldi.Karşısında Okan hoca var. Geçtiğimiz sene şampiyon oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. O da dalgalı denizlerden geldi ama kendini ispat etti.Beşiktaş'in kalesinde Mert, sakatlığıyeni atlattı. Muslera, bildiğinizMuslera. Galatasaray'ın son zamanlardakitüm başarılarında imzasıolan, sakatken bile oynayan birisim.Sanchez veAbdülkerim formda olduğu zamanister istemez Nelsson yedek kalıyor.Sacha Boey, Angelino aynışekilde.Colley-Amarteyolacak gibi, Masuaku tercihedilir mi? Son maçta enteresanbir sol bek oynattı (Bakhtiyor),yine o olabilir mi? Takım olaraktek tek karşılaştırdığınızzaman Galatasaray gibi duruyor.Oyuncu oyuncu bakıyoruz, maçaçıkınca çok farklı oluyor.artısı, kazanmayı çok istemesi. Okan hocanınönünde salı günü oynayacağı Bayern Münih maçı var. Beşiktaşmaçının her türlü telafisi olur ama Münih müsabakasının telafisizor. Futbolcunun piyasasıaçısından da o maçönemli. Beşiktaş'ında Avrupa maçıvar ama o karşılaşmabuderbiningerisinde.ABOUBAKAR, Galatasaray'ın oyuncusu olsa herkes onu öne çıkaracak. Çünkü biz başarıya endeksli bir topluluğuz. Ben ne kadar Aboubakar desem de herkes İcardi diyecek. Ronaldo-Messi rekor üstüne rekor kırıyor, hâlâ hangisi iyi tartışması yapılıyor. İkisi de aslında birbirinin itici gücü. Aboubakar'ın daha ön planda olması gerek çünkü onun galibiyete daha çok ihtiyacı var. Daha çok isteyen taraf Beşiktaş olacak. İhtiyacı olan taraf da daha çok saldıracak.bu kararı pek anlayamadım.Bugüne kadar taraftarınalınmamasını hepgüvenlik sorunu olarakaçıkladılar. Şimdi ne değişti? Ozaman komplo teorileri düşünmeyebaşlıyorsun. Demek ki Galatasaray,Beşiktaş'ı rakip olarak görmüyor.Fenerbahçe'yi görüyor.Ahmet Nur Çebi yeniden seçimegirme kararı alır. Çebi, kazanırsaBurak için en azındansezon sonuna kadar takımınbaşında kalma durumu belirir.Beşiktaş camiası karışır. Başkanadayları çıkmaya başlar. Çebiseçime girmez. O zaman 3-4aday çıkar. Burak hocanın dageleceği, yeni yönetimin elindeolur. Her yeni gelen yönetim birhoca vaadi veriyor ya Beşiktaşçalkalanmaya başlar.İnşallah etmez. Aslında Halil Umut Meler'i geriplana aldık biraz. Sezon başından bu yana daha önplanda olması gerekirdi. Onun arkasında duran yok.Durulsa bir Cüneyt Çakır potansiyeli var. Maç önündekimsenin konuşmayacağı bir isim gibi duruyorama 90 dakikanın sonunda inşallah hatalarıylagündeme gelmez. Sahada bitecek bir maç olur.sezonu, zaten o sezonu biz şampiyon bitirmiştik.Deplasmanda G.Saray'a karşı 2-0 gerideydik,3-2 kazandık. Tanju ve Ulvi abinin kendi kalesineattığı golle daha maçın başında 2-0 geriye düştük.Ali Gültiken iki gol attı, soyunma odasına beraberliklegittik. Feyyaz'ın golüyle de 3-2 kazandık.