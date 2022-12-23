İki maçı kazanırsak rahatlarız

Futbol da hayat gibidir... Bir gün iyi, bir gün kötü olabiliyorsunuz. Urfa karşısında da bunu yaşadık Ligde üst üste oynayacağımız iki karşılaşmayı kazanırsak çıkış yakalar ve daha iyi bir duruma gelebiliriz Dünya Kupası'nın etkilerini herkes yaşayacak. Gidenler takıma katılsın, açıkları giderelim, daha iyi olacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 geriye düşüp 4-2'ye çevirerek bir üst tura çıktıkları Şanlıurfaspor maçı sonrası yaptığımız kısa sohbette önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Futbol da hayat gibi.. Bir gün iyi, bir kötü olabiliyorsunuz. Bunu yaşadık... Önce kötü, sonra iyi olduk. Eksiklerimizi gördük, daha önde oynayıprakibi çıkarmamalıyız" dedi.
SAİSS'İ BİLMİYORUM
Rakip, orta saha baskısından çıktığında kendilerine karşı tehlikeli olduğunu vurgulayan Güneş, "Önümüzdeki iki maçkritik. Gaziantep ve Adana Demirspor'uyenersek rahatlarız, daha iyi durumageliriz" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Saiss ile ilgili soruya "Hafif derecede yırtık mıorta derecede yırtık mı bilmiyorum. Gelsin bakacağız" cevabını verip şöyle devam etti:
İZİN İSTEMEKTE HAKLILAR
"Saiss, ülkesindeki kutlamalara katıldı, kraliyet nişanı almaya gitti. Bu dönemde oynanan turnuvanın etkilerini herkes yaşayacak. Ritim bulan takımlar etkilenebilir, eksikleri olanlar daha iyi dönebilir. Dünya Kupası'ndaoynayan oyuncular haliyle turnuvasonrası izin istiyor, haklılar da. Herkes bir toparlansın, fiziksel eksiği olan oyuncular da açığını kapatsın daha iyi olacağız."