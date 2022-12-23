İki maçı kazanırsak rahatlarız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 geriye düşüp 4-2'ye çevirerek bir üst tura çıktıkları Şanlıurfaspor maçı sonrası yaptığımız kısa sohbette önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Futbol da hayat gibi.. Bir gün iyi, bir kötü olabiliyorsunuz. Bunu yaşadık... Önce kötü, sonra iyi olduk." dedi.Rakip, orta saha baskısından çıktığında kendilerine karşı tehlikeli olduğunu vurgulayan Güneş, "diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Saiss ile ilgili soruyacevabını verip şöyle devam etti:"Saiss, ülkesindeki kutlamalara katıldı, kraliyet nişanı almaya gitti. Bu dönemde oynanan turnuvanın etkilerini herkes yaşayacak. Ritim bulan takımlar etkilenebilir, eksikleri olanlar daha iyi dönebilir.Herkes bir toparlansın, fiziksel eksiği olan oyuncular da açığını kapatsın daha iyi olacağız."