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Giriş Tarihi: 24.1.2024

‘İki transfer bitmek üzere’

‘İki transfer bitmek üzere’
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın ardından transfer gündemine dair konuştu. Sözleşmelerinden kurtulmak zorunda oldukları oyuncular nedeniyle transferlerin geciktiğini söyleyen Uçar şu ifadeleri kullandı: "Tespit ettiğimiz bölgeler stoper, ön libero ve forvet arkası. Öncelikli olarak stoper ve ön liberoyu araştırdık. En yakın zamanda 2 yabancı transfer yapılacak. Sıcak temas sağlandı. Yüz yüze görüşülecek. Küçük ayrıntılar var. Onlarla ilgili herhalde sevindirici haber vereceğiz. 1-7 Şubat arası Avrupa'da transfer bittikten sonra orada da 10 numara arayışımız olacak. Afrika Kupası'ndan dönenler de olunca Santos'un dengesini yakalayacağız, kadro kalitesini sağlayacağız. Sakat Chamberlain ve Amir'den sözleşmelerini dondurmayı talep ettik. Chamberlain'den olumlu yanıt gelmedi."

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‘İki transfer bitmek üzere’
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