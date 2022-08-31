İkinci Weghorst harekatı!

eşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.Sivasspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Hollandalı golcü, Sivas mücadelesinde bir de gol atarken, Karagümrük karşılaşmasında da rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.4 maç sonunda 2 gol, 3 asiste ulaşan Hollandalı'nın bonservisinin sezon bitmeden alınması gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş yetkililerinin, Burnley ile temaslara başlayacağı ve 30 yaşındaki yıldızın 10 milyon Euro'luk opsiyonu ile ilgili pazarlık yapacakları kaydedildi.Geçen sezon Burnley'de 20 Premier Lig maçına çıkan Weghorst, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcu Beşiktaş'ta bu rakama 4 maçta ulaşmayı başardıBeşiktaş'tan mayıs ayındaki görüşmelerde 3 milyon Euro yıllık ücret ve imza parası talep eden Jason Denayer, rakamı 2.5 milyon Euro'ya düşürdü. Ayrıca imza parasından vazgeçti. Ancak bu rakam da siyah-beyazlılara çok geldi. Romain Saiss'e 1.8 milyon Euro ödeyen Beşiktaş'ın savunmaya yapılacak takviyelerde bu rakamı tavan olarak belirlediği kaydedildi.assuolo'da düzenli forma giyme konusunda bir türlü istediğini alamayan Kaan Ayhan, kulüp yönetimiyle bir araya gelerek ayrılmak istediğini söyledi. Kendisine gelen tekliflerin değerlendirilmesini talep eden tecrübeli savunmacı için Beşiktaş yeniden harekete geçti.Beşiktaş'ın, bu transfer için 3.5 milyon Euro civarında bütçe ayırdığı öğrenildi.3-1'lik Sivasspor galibiyeti ile kapatıp liderliğe yükselen Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlılar, idman öncesi sahada Türk Bayrağı açarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Beşiktaşlı futbolcular, bugünü izin yaparak geçirecek