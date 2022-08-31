İkinci Weghorst harekatı!

Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bonservisini sezon bitmeden almak için Burnley ile masaya oturup 10 milyon Euro tutarındaki satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı. Weghorst, 2014-15'tenbu yana bir Süper Lig sezonununilk dört haftasında da gol katkısıyapan ilk Beşiktaşoyuncusu olarak kayıtlarageçti. Sivasspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Hollandalı golcü, Sivas mücadelesinde bir de gol atarken, Karagümrük karşılaşmasında da rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.
55 MİLYON TL KAZANACAK
4 maç sonunda 2 gol, 3 asiste ulaşan Hollandalı'nın bonservisinin sezon bitmeden alınması gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş yetkililerinin, Burnley ile temaslara başlayacağı ve 30 yaşındaki yıldızın 10 milyon Euro'luk opsiyonu ile ilgili pazarlık yapacakları kaydedildi. Tecrübeli golcünün de siyahbeyazlıformayla devam etme arzusundaolduğu ifade edildi. Buarada Weghorst bu sezon3 milyon Euro (Yaklaşık55 milyon TL)alacak.
4 HAFTADA 20 MAÇLIK PERFORMANSINA ULAŞTI
Geçen sezon Burnley'de 20 Premier Lig maçına çıkan Weghorst, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcu Beşiktaş'ta bu rakama 4 maçta ulaşmayı başardı
DENAYER'İN İNDİRİMİ YETERSİZ BULUNDU
Beşiktaş'tan mayıs ayındaki görüşmelerde 3 milyon Euro yıllık ücret ve imza parası talep eden Jason Denayer, rakamı 2.5 milyon Euro'ya düşürdü. Ayrıca imza parasından vazgeçti. Ancak bu rakam da siyah-beyazlılara çok geldi. Romain Saiss'e 1.8 milyon Euro ödeyen Beşiktaş'ın savunmaya yapılacak takviyelerde bu rakamı tavan olarak belirlediği kaydedildi.
KAAN AYHAN DEFTERİYENİDEN AÇILDI Sassuolo'da düzenli forma giyme konusunda bir türlü istediğini alamayan Kaan Ayhan, kulüp yönetimiyle bir araya gelerek ayrılmak istediğini söyledi. Kendisine gelen tekliflerin değerlendirilmesini talep eden tecrübeli savunmacı için Beşiktaş yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçınıtribünden izleyen oyuncunun menajeri ErsinAkan'la görüştü ve Sassuolo ile pazarlık yapmakararı aldı. Beşiktaş'ın, bu transfer için 3.5 milyon Euro civarında bütçe ayırdığı öğrenildi.
ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
HAFTAYI 3-1'lik Sivasspor galibiyeti ile kapatıp liderliğe yükselen Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlılar, idman öncesi sahada Türk Bayrağı açarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Beşiktaşlı futbolcular, bugünü izin yaparak geçirecek