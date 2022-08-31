Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri İkinci Weghorst harekatı!
Giriş Tarihi: 31.8.2022

İkinci Weghorst harekatı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
İkinci Weghorst harekatı!

Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bonservisini sezon bitmeden almak için Burnley ile masaya oturup 10 milyon Euro tutarındaki satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı. Weghorst, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaş oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Sivasspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Hollandalı golcü, Sivas mücadelesinde bir de gol atarken, Karagümrük karşılaşmasında da rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.

55 MİLYON TL KAZANACAK
4 maç sonunda 2 gol, 3 asiste ulaşan Hollandalı'nın bonservisinin sezon bitmeden alınması gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş yetkililerinin, Burnley ile temaslara başlayacağı ve 30 yaşındaki yıldızın 10 milyon Euro'luk opsiyonu ile ilgili pazarlık yapacakları kaydedildi. Tecrübeli golcünün de siyahbeyazlı formayla devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Bu arada Weghorst bu sezon 3 milyon Euro (Yaklaşık 55 milyon TL) alacak.

4 HAFTADA 20 MAÇLIK PERFORMANSINA ULAŞTI
Geçen sezon Burnley'de 20 Premier Lig maçına çıkan Weghorst, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcu Beşiktaş'ta bu rakama 4 maçta ulaşmayı başardı

DENAYER'İN İNDİRİMİ YETERSİZ BULUNDU
Beşiktaş'tan mayıs ayındaki görüşmelerde 3 milyon Euro yıllık ücret ve imza parası talep eden Jason Denayer, rakamı 2.5 milyon Euro'ya düşürdü. Ayrıca imza parasından vazgeçti. Ancak bu rakam da siyah-beyazlılara çok geldi. Romain Saiss'e 1.8 milyon Euro ödeyen Beşiktaş'ın savunmaya yapılacak takviyelerde bu rakamı tavan olarak belirlediği kaydedildi.

KAAN AYHAN DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
Sassuolo'da düzenli forma giyme konusunda bir türlü istediğini alamayan Kaan Ayhan, kulüp yönetimiyle bir araya gelerek ayrılmak istediğini söyledi. Kendisine gelen tekliflerin değerlendirilmesini talep eden tecrübeli savunmacı için Beşiktaş yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçını tribünden izleyen oyuncunun menajeri Ersin Akan'la görüştü ve Sassuolo ile pazarlık yapma kararı aldı. Beşiktaş'ın, bu transfer için 3.5 milyon Euro civarında bütçe ayırdığı öğrenildi.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
HAFTAYI 3-1'lik Sivasspor galibiyeti ile kapatıp liderliğe yükselen Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlılar, idman öncesi sahada Türk Bayrağı açarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Beşiktaşlı futbolcular, bugünü izin yaparak geçirecek

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 30 Ağustos 2022 dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, kim elendi?
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2022 ÖSYM ile YKS ek tercih yapma ekranı açıldı mı?
Emekli promosyonu veren bankalar duyurdu: 10 bin TL sınırında! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi bankada?
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yunanistan'a net mesaj
Ünlü oyuncu memleketine yerleşti fındık topluyor
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 9 kente sarı alarm! Kuvvetli geliyor
Son dakika: Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı
SON DAKİKA HABERİ! Sovyetler Birliği'nin son lideriydi... Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti!
Külliye'de 30 Ağustos için görkemli kutlama! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci Weghorst harekatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA