İkisi gidici biri kalıcı

Siyah-beyazlı forma altında 3. dönemini yaşayan Cenk Tosun için artık veda vakti geldi. Yönetim, 2 aydır skor katkısı veremeyen 32 yaşındaki santrforla devam etmeme kararı aldı.Tosun Paşa, geleceğiyle ilgili kararını sezon bittikten sonra verecek. Son dönemde düzenli olarak forma şansı bulan Ghezzal da takıma hiçbir katkı sağlayamadı. Cezayirli yıldız, son skor katkısını 16 Ocak'ta Eyüpspor'la oynanan kupa maçında yaptı. Ardından 11'i lig, 2'si kupa olmak üzere toplam 13 müsabakada süre buldu ancak tabelaya etki etmedi.Kendisine opsiyonu kaldırılarak bir şans daha verilen Ghezzal, bunu iyi değerlendiremedi ve bileti kesildi. Başkan Hasan Arat ve ekibi, diğer iki oyuncunun aksine Salih Uçan'a daha ılımlı yaklaşıyor. 9 milyon TL ile takımın en az kazananlarından olan milli orta sahayla ilgili geçen sezonun bittiği günden beri sözleşme konusu tartışılıyor.Taraflar, 7 Mayıs'taki kupa maçının ardından masaya oturacak.iraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Sakatlığı nedeniyle son iki mücadelede takımdaki yerini alamayan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un, cumartesi günü oynanacak derbide ter dökebileceği açıklandı. Bu maçta formasına kavuşacak bir diğer isim Onur Bulut...Bu bölge için diğer seçenek Necip Uysal olsa da teknik sorumlu Serdar Topraktepe, stoperde etkili olan 33 yaşındaki emektar kaptanın yerini değiştirmeyi düşünmüyor.