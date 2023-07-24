İmkânsız ne varsa yapmak istiyorum

ONANA: Sahada beni büyük bir aşkla oynarken gören taraftarlarımız çok mutlu olacak. İmkânsız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum
Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Jean Onana, taraftarlara oldukça iddialı mesajlar verdi. Beşiktaş'a geldiği için kendisini süper hissettiğini söyleyen Kamerunlu ön libero, "Tüm enerjimle, oynamak, kazanmak istiyorum. Çünkü benkazanmak için buradayım. Buna ligde şampiyon olmak ve Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek de dahil. İmkânsız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum. Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. İstanbul'da olduğum için mutluyum. Harika birstada sahip olan bir kulübe geldim.Bana çok şey katacak tutkulutaraftarlara layık olmakiçin elimden geleni yapacağım. Sahada beni büyük bir aşkla oynarken gören taraftarlarımız çok mutlu olacak" diye konuştu.