İmkânsız ne varsa yapmak istiyorum

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Jean Onana, taraftarlara oldukça iddialı mesajlar verdi. Beşiktaş'a geldiği için kendisini süper hissettiğini söyleyen Kamerunlu ön libero, "Tüm enerjimle, oynamak, kazanmak istiyorum.Buna ligde şampiyon olmak ve Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek de dahil. İmkânsız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum. Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. İstanbul'da olduğum için mutluyum.Sahada beni büyük bir aşkla oynarken gören taraftarlarımız çok mutlu olacak" diye konuştu.