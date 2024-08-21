‘İmmobile gençliğini buldu’

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile, çıktığı ilk 3 resmi maçta attığı 4 golle İtalya'da da manşetleri süsledi. İşte o yorumlar:Eski Lazio oyuncusu 3 resmi maçta 4 golle Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Ciro Immobile, Türkiye'de yeni bir gençlik bulmuş gibi görünüyor.Immobile, Beşiktaş'ı coşturdu: Sahasındaki ilk lig maçında iki gol ve galibiyet. Beşiktaş'ın kendisine gösterdiği güveni sahada kendi tarzında ödüyor.Ciro Immobile, Türkiye'de de gol kralı: 2 gol ve Beşiktaş lider.Ciro Immobile, Beşiktaş'ın evindeki ilk maçında parladı.