İmmobile Kadıköy hayali kuruyor!

Son
aylardaki formsuzluğuyla gözden düşen ve gönderilecekler listesinde adı ilk sıraya yazılan Ciro İmmobile, Hatayspor maçında ilk 11'de görev alıp hat-trick yapınca öz güven kazandı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı 'Altın ayakkabı' göndermesiyle geçmişine atıfta bulunan İtalyan yıldızın, rüştünü ispat etmek istediği ve hakkındaki eleştirilere sahada yanıt vermek için antrenmanlarda da ekstra olarak motive olduğu kaydedildi.
35 yaşındaki futbolcunun hafta sonu Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak derbide de gol atarak, sezonun bitmesine haftalar kala kendini ispat etmeyi hedeflediği belirtildi.
BU sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 6 resmi maçta sahaya çıkan Ciro İmmobile, sadece Süper Kupa'da Galatasaray'a iki gol attı. Diğer derbilerde skor katkısı sağlayamadı.