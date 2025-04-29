İmmobile Kadıköy hayali kuruyor!

Sonaylardaki formsuzluğuyla gözden düşen ve gönderilecekler listesinde adı ilk sıraya yazılan Ciro İmmobile, Hatayspor maçında ilk 11'de görev alıp hat-trick yapınca öz güven kazandı.35 yaşındaki futbolcunun hafta sonu Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak derbide de gol atarak, sezonun bitmesine haftalar kala kendini ispat etmeyi hedeflediği belirtildi.BU sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 6 resmi maçta sahaya çıkan Ciro İmmobile, sadece Süper Kupa'da Galatasaray'a iki gol attı. Diğer derbilerde skor katkısı sağlayamadı.