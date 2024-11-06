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Giriş Tarihi: 6.11.2024

İmmobile’nin yerine Semih

İmmobile’nin yerine Semih
BEŞİKTAŞ üst üste gelen G.Saray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından bugün Avrupa Ligi'nde Malmö karşısına çıkacak. Bu kulvarda Ajax ve Frankfurt mağlubiyetlerinden sonra Lyon'u yenen siyah-beyazlılar, İsveç temsilcisi karşısında hem moral hem de yola devam için 3 puanı hedefliyor. Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile sakatlığından dolayı Malmö ve Başakşehir maçlarında görev alamayacak. Beşiktaş'ta, İmmobile'nin yokluğunda santrfor bölgesinde oynamaya iki aday var: Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un iki oyuncu arasında Semih'i bir adım önde tuttuğu ve Malmö'ye karşı ileri uçta görevlendirmeyi planladığı kaydedildi.
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İmmobile’nin yerine Semih
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