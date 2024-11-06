İmmobile’nin yerine Semih

BEŞİKTAŞBu kulvarda Ajax ve Frankfurt mağlubiyetlerindensonra Lyon'u yenensiyah-beyazlılar, İsveç temsilcisi karşısındaBeşiktaş'ınİtalyan yıldızıBeşiktaş'ta, İmmobile'ninyokluğunda santrfor bölgesindeoynamaya iki aday var: SemihKılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu.Teknik direktör Giovannivan Bronckhorst'un iki oyuncuarasında Semih'i bir adımönde tuttuğu ve Malmö'ye karşıileri uçta görevlendirmeyi planladığıkaydedildi.