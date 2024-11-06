İmmobile’nin yerine Semih

BEŞİKTAŞ üst üste gelen G.Saray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından bugün Avrupa Ligi'nde Malmö karşısına çıkacak.
Bu kulvarda Ajax ve Frankfurt mağlubiyetlerinden
sonra Lyon'u yenen
siyah-beyazlılar, İsveç temsilcisi karşısında hem moral hem de yola devam için 3 puanı hedefliyor.
Beşiktaş'ın
İtalyan yıldızı Ciro İmmobile sakatlığından dolayı Malmö ve Başakşehir maçlarında görev alamayacak.
Beşiktaş'ta, İmmobile'nin
yokluğunda santrfor bölgesinde
oynamaya iki aday var: Semih
Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu.
Teknik direktör Giovanni
van Bronckhorst'un iki oyuncu
arasında Semih'i bir adım
önde tuttuğu ve Malmö'ye karşı
ileri uçta görevlendirmeyi planladığı
kaydedildi.