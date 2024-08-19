İnanılmaz bir atmosfer

Beşiktaş'ın 1 sezon için kiraladığıdün ilk kez Beşiktaş taraftarıile buluştu. Teknik direktör VanBronckhorst'un kadroya dahil ettiği oyuncu,66'da oyuna girerken taraftarın sevgi gösterilerinemaç sonrasında karşılık verdi. 20 yaşındakiİtalyan orta saha, duygularını ise şöyle paylaştı:"Çok mutluyum. kez sahaya çıkma şansı buldum.takım arkadaşlarımada elimden gelen desteği her zaman vereceğim."eşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Uçar,dedi. Ortaya konulan futboldan çok mutlu olduğunu da aktarırken "Bazı oyuncularla vedalaştıktan sonra transferler yapacağız. Benim gönlümden geçen, Muleka'nın Beşiktaş'ta devam etmesi. Rafa Silva'nın pozisyonunda da VAR, nihayet aylar sonra lehimize doğru bir şey yaptı" ifadelerini kullandı.BU sezon ilk kez kendi stadında taraftarının karşısına çıkan Beşiktaş'ta kupa töreni de vardı. Geçen sezon kazanılan Türkiye Kupası ile bu sezonun başında elde edilen