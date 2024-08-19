İnanılmaz bir atmosfer

Beşiktaş'ın 1 sezon için kiraladığı Cher Ndour
dün ilk kez Beşiktaş taraftarı
ile buluştu. Teknik direktör Van
Bronckhorst'un kadroya dahil ettiği oyuncu,
66'da oyuna girerken taraftarın sevgi gösterilerine
maç sonrasında karşılık verdi. 20 yaşındaki
İtalyan orta saha, duygularını ise şöyle paylaştı:
"Çok mutluyum. kez sahaya çıkma şansı buldum. Taraftarı gördüğüm zaman gerçekten çok farklı hissettim. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer var. Benim için özel bir gündü. Kazanmak için her şeyi yapan bir oyuncuyum,
takım arkadaşlarıma
da elimden gelen desteği her zaman vereceğim."
'GÖNLÜMDEN GEÇEN MULEKA'NIN KALMASI'
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eşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Uçar, "Biraz iddialı olacak ama Metin-Ali- Feyyaz'dan sonra en iyi forvet oyuncularını, Beşiktaş camiası bu sene seyredecek diye düşünüyorum"
dedi. Ortaya konulan futboldan çok mutlu olduğunu da aktarırken "Bazı oyuncularla vedalaştıktan sonra transferler yapacağız. Benim gönlümden geçen, Muleka'nın Beşiktaş'ta devam etmesi. Rafa Silva'nın pozisyonunda da VAR, nihayet aylar sonra lehimize doğru bir şey yaptı" ifadelerini kullandı.
ÇİFTE KUPALI KUTLAMA
BU sezon ilk kez kendi stadında taraftarının karşısına çıkan Beşiktaş'ta kupa töreni de vardı. Geçen sezon kazanılan Türkiye Kupası ile bu sezonun başında elde edilen TFF Süper Kupa, taraftarın huzuruna çıkartılırken oyuncular da hatıra fotoğrafında yer aldı.