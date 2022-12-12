İngiliz anahtarı

Antalya kampında Charleroi'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bir başka Belçika kulübü Westerlo'yu da 1-0 yenmeyi başardı.İlk yarı rakip kale çevresinde pozisyon sonuçlandırmada sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılar, hücum zenginliği üretemedi.pozisyon olmayan devre, tatmin etmedi. İkinci yarının büyük kısmında dengeli oyun vardı. Son bölümde ise87'de Tayfur Bingöl'ün başlattığı hızlı hücumda Nathan Redmond savunma arkasına sarktı ve İngiliz oyuncu ağları bularak galibiyeti getirdi. Son 15 dakika dışında özellikle hücum performansı beklentilerin uzağında kaldı.Çok çalıştı, hiç durmadı. Şenol Güneş'in 90 dakika görev verdiği İngiliz kanat oyuncusu, iyi performansını golle taçlandırdı.Deneyimli stoper savunmada iyi görüntü sergiledi. Westerlo'nun birçok atağındabulundu. İkili mücadelelerde fiziksel olarak güçlü kalması dikkat çekti.Bir kez dahamesajı verdi. Mücadelesi, savunmayı rahatlatan çıkışları ve asistiyle günün iyileri arasındaydı.Oyunda kaldığı süre boyunca ayağına gelen topu iyi kullandı.oynarken, başarılı uzun toplarla takım arkadaşlarını hücuma kaldırdı.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı futbolcuların yorgunluğu görüntülere yansıdı. İlk 11'de başlayıp 90 dakika süre alan Tayfur Bingöl ve Welinton'un yanı sıra 46'da oyuna giren Umut Meraş ile Montero kendini yere bıraktı.Mücadeleyi Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın yanı sıra Gaziantep FK'nın hocası Erol Bulut, şu an takım çalıştırmayan teknik direktörler Aykut Kocaman ve Bülent Uygun da izledi.