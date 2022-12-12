İngiliz anahtarı

Westerlo ile karşılaşan Kara Kartal, ne hücum ne de savunmada bekleneni veremedi. Ancak Redmond, Tayfur’un şık pasında golünü atıp galibiyeti getirdi
Antalya kampında Charleroi'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bir başka Belçika kulübü Westerlo'yu da 1-0 yenmeyi başardı. İlk karşılaşmada3'lü savunma ileçıkan teknik direktör ŞenolGüneş, bu kez 4-3-3'e dönüşyaptı. İlk yarı rakip kale çevresinde pozisyon sonuçlandırmada sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılar, hücum zenginliği üretemedi. Birkaçkarşılıklı cılız denemenindışında pozisyon olmayan devre, tatmin etmedi. İkinci yarının büyük kısmında dengeli oyun vardı. Son bölümde ise Westerlo, üst üste 3net pozisyona girip değerlendiremedi. 87'de Tayfur Bingöl'ün başlattığı hızlı hücumda Nathan Redmond savunma arkasına sarktı ve İngiliz oyuncu ağları bularak galibiyeti getirdi. Son 15 dakika dışında özellikle hücum performansı beklentilerin uzağında kaldı.
TAYFUR BİNGÖL MESAJI VERDİ REDMOND: Çok çalıştı, hiç durmadı. Şenol Güneş'in 90 dakika görev verdiği İngiliz kanat oyuncusu, iyi performansını golle taçlandırdı. WELİNTON: Deneyimli stoper savunmada iyi görüntü sergiledi. Westerlo'nun birçok atağında kritik müdahalelerde bulundu. İkili mücadelelerde fiziksel olarak güçlü kalması dikkat çekti. TAYFUR::Bir kez daha "Formayı hak ediyorum" mesajı verdi. Mücadelesi, savunmayı rahatlatan çıkışları ve asistiyle günün iyileri arasındaydı. SALİH: Oyunda kaldığı süre boyunca ayağına gelen topu iyi kullandı. %95 pas isabetiyle oynarken, başarılı uzun toplarla takım arkadaşlarını hücuma kaldırdı.
YERDEN KALKAMADILAR!
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı futbolcuların yorgunluğu görüntülere yansıdı. İlk 11'de başlayıp 90 dakika süre alan Tayfur Bingöl ve Welinton'un yanı sıra 46'da oyuna giren Umut Meraş ile Montero kendini yere bıraktı.
TEKNİK ADAMLARKARTAL'I İZLİYOR!
Mücadeleyi Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın yanı sıra Gaziantep FK'nın hocası Erol Bulut, şu an takım çalıştırmayan teknik direktörler Aykut Kocaman ve Bülent Uygun da izledi.