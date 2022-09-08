İngiltere furyası Redmond’la bitti

Beşiktaş, yaz transfer döneminde geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de geçirenve'u kadrosuna katmıştı. Ada'dan gelen son isim iseoldu. Siyahbeyazlılarda Premier Lig gören oyuncusu sayısı 9'a yükseldi. Kartal'daveda daha önce İngiltere'de forma giymişti.Redmond transferinde yapılan anlaşma karşılığında siyah-beyazlılar, Southampton ile aynı şirket bünyesinde yer alan Göztepe'ye'i opsiyonlu,'ı ise opsiyonsuz olarak 1 seneliğine kiralık gönderdi. Beşiktaş, Redmond'a 1.6 milyon Euro ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncu, Southampton'daçıkarkenveperformans sergiledi.Batshuayi, Pjanic,Can Bozdoğan, Cyle Larin, Güven Yalçın, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal,DouglasRıdvan YılmazEmirhan İlkhanSerdar SaatçıKenan KaramanKartal Yılmaz (Kiralık)Kerem Kalafat (Kiralık)Atakan Üner (Kiralık)Alex Teixeira (Fesih)Gedson FernandesWout WeghorstRomain SaissArthur MasuakuDele AlliCenk TosunJackson MulekaEmrecan UzunhanKerem Atakan KesginNathan RedmondTayfur Bingöl1994 yılında Birmingham'da doğdu. Aile kökeni Jamaika'ya dayanıyor ve bu ülkenin vatandaşlığına da sahip.iki kanatta da oynayabilen sağ ayaklı bir hücumcu.değeri olarak en yüksek rakamı 20 milyon Euro ile gördü. Güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.A Milli Takım formasını 1 kez giydi. Alt yaş kategorilerinde ise 77 maçta milli oldu ve 14 gol kaydetti.kariyeri boyunca İngiliz ekipleri Birmingham City, Norwich City ve Southamton'da oynadı.Dün 17.45'te İstanbul'a adım atan Nathan Redmond, havalimanında 'Kartal' pozu verdi. İngiliz futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.BEŞIKTAŞ'IN bir süredir kiralık olarak göndermeyi planladığı Francisco Montero, Alanyaspor'a takasla gitmey reddetti.