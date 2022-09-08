İngiltere furyası Redmond’la bitti

Bir yıllığına kiralanan 28 yaşındaki kanat oyuncusuna 1.6 milyon Euro maaş ödenecek. Bu transferle birlikte Kartal’ın kadrosunda Premier Lig gören oyuncusu sayısı 9’a çıktı
Beşiktaş, yaz transfer döneminde geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de geçiren Wout Weghorst, DeleAlli, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve CenkTosun'u kadrosuna katmıştı. Ada'dan gelen son isim ise NathanRedmond oldu. Siyahbeyazlılarda Premier Lig gören oyuncusu sayısı 9'a yükseldi. Kartal'da Georges-Kevin N'Koudou, GedsonFernandes ve RachidGhezzal da daha önce İngiltere'de forma giymişti.
HASİC VE EMİRHAN GÖZTEPE'YE
Redmond transferinde yapılan anlaşma karşılığında siyah-beyazlılar, Southampton ile aynı şirket bünyesinde yer alan Göztepe'ye Ajdin Hasic'i opsiyonlu, Emirhan Delibaş'ı ise opsiyonsuz olarak 1 seneliğine kiralık gönderdi. Beşiktaş, Redmond'a 1.6 milyon Euro ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncu, Southampton'da 232 maça çıkarken 30 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.
GELENLER
Gedson Fernandes
Wout Weghorst
Romain Saiss
Arthur Masuaku
Dele Alli
Cenk Tosun
Jackson Muleka
Emrecan Uzunhan
Kerem Atakan Kesgin
Nathan Redmond
Tayfur Bingöl
DEĞERİ 18 MİLYON EURO 6 MART 1994 yılında Birmingham'da doğdu. Aile kökeni Jamaika'ya dayanıyor ve bu ülkenin vatandaşlığına da sahip. HER iki kanatta da oynayabilen sağ ayaklı bir hücumcu. PIYASA değeri olarak en yüksek rakamı 20 milyon Euro ile gördü. Güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro. İNGILTERE A Milli Takım formasını 1 kez giydi. Alt yaş kategorilerinde ise 77 maçta milli oldu ve 14 gol kaydetti. KULÜP kariyeri boyunca İngiliz ekipleri Birmingham City, Norwich City ve Southamton'da oynadı.
İSTANBUL'A GELDİKARTAL POZU VERDİ
Dün 17.45'te İstanbul'a adım atan Nathan Redmond, havalimanında 'Kartal' pozu verdi. İngiliz futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.
MONTERO İŞİYOKUŞA SÜRDÜ
BEŞIKTAŞ'IN bir süredir kiralık olarak göndermeyi planladığı Francisco Montero, Alanyaspor'a takasla gitmey reddetti. Oyuncuyabir diğerAkdenizekibiAntalyaspor'un dailgisi olduğu ancakİspanyol savunmacınıntakımdan ayrılmayacağınıyönetime ilettiğiöğrenildi.