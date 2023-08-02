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Giriş Tarihi: 2.8.2023

İngiltere’den Joe Arıbo iddiası geldi

İngiltere’den Joe Arıbo iddiası geldi
Transferde vites yükselten Beşiktaş'ın, Southampton forması giyen Joe Aribo'yla ilgilendiği ileri sürüldü. Daily Record'da yer alan habere göre, Premier Lig'den düştüğü için Southampton'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu konusunda siyah-beyazlılar pazarlıklara başladı. Transferin kiralama yoluyla gerçekleşme ihtimali olduğu belirtilirken Aribo'ya, eski kulübü Rangers'ın da talip olduğu kaydedildi. 11 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip Nijeryalı oyuncu; 10 numara, merkez orta saha ve kanatlarda da görev yapabiliyor.

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İngiltere’den Joe Arıbo iddiası geldi
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