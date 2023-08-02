İngiltere’den Joe Arıbo iddiası geldi

Transferde vites yükselten Beşiktaş'ın, Southampton forması giyen Joe Aribo'yla ilgilendiği ileri sürüldü. Daily Record'da yer alan habere göre, Premier Lig'den düştüğü için Southampton'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu konusunda siyah-beyazlılar pazarlıklara başladı. Transferin kiralama yoluyla gerçekleşme ihtimaliolduğu belirtilirken Aribo'ya, eski kulübü Rangers'ın da talip olduğu kaydedildi. 11 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip Nijeryalı oyuncu; 10 numara, merkez orta saha ve kanatlarda da görev yapabiliyor.