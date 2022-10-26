İpini önce Weghorst çekti!

Maçın ardından yaptığı açıklamaların bir kısmı çevrilmeyen Hollandalı yıldız “Henüz ilk yarıda oyundan düştük. Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Yaratıcı aksiyonumuz eksik” diyerek Valerien İsmael’i hedef tahtasına koydu
Valerien İsmael, 2-1'lik Hatayspor yenilgisinin faturasını futbolculara çıkartırken Wout Weghorst'tan karşılaşmanın ardından bomba açıklamalar geldi. Bu açıklamaların bir bölümü Türkçe'ye çevrilmedi. Hollandalı yıldızın çeviri yapılmayan bölümde, "Henüz ilk yarıdaoyundan düştük. Budurum ikinci yarıda dahaarttı. Çok tahmin edilebilirbir futbol oynuyoruz.Bence tempo çok düşük.Yaratıcı aksiyonlarıneksikliğini hissediyoruz.İkinci yarı sahayı 100metre daha büyük hissettim" diyerek Valerien İsmael'e göndermede bulunduğu ifade edildi.