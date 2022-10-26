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Giriş Tarihi: 26.10.2022

İpini önce Weghorst çekti!

Maçın ardından yaptığı açıklamaların bir kısmı çevrilmeyen Hollandalı yıldız “Henüz ilk yarıda oyundan düştük. Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Yaratıcı aksiyonumuz eksik” diyerek Valerien İsmael’i hedef tahtasına koydu

Valerien İsmael, 2-1'lik Hatayspor yenilgisinin faturasını futbolculara çıkartırken Wout Weghorst'tan karşılaşmanın ardından bomba açıklamalar geldi. Bu açıklamaların bir bölümü Türkçe'ye çevrilmedi. Hollandalı yıldızın çeviri yapılmayan bölümde, "Henüz ilk yarıda oyundan düştük. Bu durum ikinci yarıda daha arttı. Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Bence tempo çok düşük. Yaratıcı aksiyonların eksikliğini hissediyoruz. İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettim" diyerek Valerien İsmael'e göndermede bulunduğu ifade edildi.

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İpini önce Weghorst çekti!
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