İş başı günü!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük koltuğuna oturması için geri sayım sürüyor. Başkan Serdal Adalı'nın, bugün deneyimli çalıştırıcı ile yapacağı görüşmeden anlaşma çıkması bekleniyor. Adalı'nın uzun vadeli kontrat arzusuna olumlu yaklaşan tecrübeli hocanın 2.5 yıllık mukaveleye imza atacağı gelen haberler arasında. Sözleşme ile ilgili detayların yanı sıra takıma yapılacak takviyeler ve Yalçın'ın transfer istekleri ikili zirvenin diğer gündem maddeleri olacak. Ayrıca Sergen Yalçın ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda gönderileceklere karar verilecek. Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanacak maçı tribünden izleyecek olan deneyimli hoca, ligdeki Bodrum FK karşılaşmasında ise takımın başında sahaya çıkacak.



YALÇIN: EN SON ŞİKÂYET EDECEK TAKIM G.SARAY!

BEŞIKTAŞ'IN başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın, Ekol TV'de G.Saray-Göztepe maçını yorumlarken çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakemleri eleştiren Yalçın, "Göztepe'nin penaltısı verilmedi. Galatasaray camiasına tavsiyem var, hakemlerle ilgili sakın konuşmayın. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler! En son konuşacak, en çok şikâyet edecek camia Galatasaray" dedi. Tecrübeli hoca Beşiktaş'la ilgili ise "Hasan Arat geldi başkan, Bronckhorst geldi teknik direktör. Biri kulübü perişan etti, biri takımı perişan etti. Al tazminatı volta..." ifadelerini kullandı.