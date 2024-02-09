İşim transfer değil çalışmak

eşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos maçı değerlendirirken, transfer sorusuna da yanıt verdi: "Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm. Benim için genç, yaşlı fark etmiyor. Kim iyi idman yapıyorsa, kim iyi performans gösteriyorsa formayı kapar.