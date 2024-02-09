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Giriş Tarihi: 9.2.2024

İşim transfer değil çalışmak

İşim transfer değil çalışmak

FERNANDO SANTOS, maçın ardından yaptığı açıklamada “Ben yeni oyuncu getirmek için burada değilim. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos maçı değerlendirirken, transfer sorusuna da yanıt verdi: "İlk yarıda sahada yoktuk, sadece formamız vardı. İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık, bu oyunumuzla sonucu hak ettik. Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm. Benim için genç, yaşlı fark etmiyor. Kim iyi idman yapıyorsa, kim iyi performans gösteriyorsa formayı kapar. Worrall geleli daha 3-4 gün oldu. İki dakikada elinden geleni yaptı. Adaptasyona ihtiyacı var."
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İşim transfer değil çalışmak
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