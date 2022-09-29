İsmael’in planı hazır!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Fenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakiplerinin bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları izledi. Böylece sarı-lacivertlilerin eksi ve artılarını tespit etti.. Siyah-beyazlılar, savunmada topa hakim olduktan sonra oyunu hızlı bir şekilde üçüncü bölgeye taşımak için kanatları kullanacak. Rakipten kapılacak toplar özellikle Saiss tarafından Kevin N'Koudou ve Muleka ile buluşturulacak.Savunmaya dönüşlerde F.Bahçe'nin beklerinin boşluk bıraktığını ve zaman zaman stoperlerinin de kademe hatası yaptığını gören İsmael, özellikle N'Koudou'nun bu boşlukları iyi kullanabileceğini düşünüyor. Uzun paslarla Fenerbahçe'nin bırakacağı boşlukları değerlendirmek isteyen Beşiktaş, kanatlardan yapılacak ataklarda içeride yüksek hava gücüne sahip Weghorst'u pozisyona sokmayı amaçlıyor.Derbinin dün'da satışa çıkan biletlerine yoğun ilgi oldu. Saatler'yi gösterdiğindebiletin tamamı satıldıiyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının pazar günü ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynayacakları derbiye özel olarak hazırlanıyor. Çok sayıda pankartla kapalı tribünün renklendirileceği belirtilirken karşılaşmanın dün saat 10.00'dailaarasında değişen fiyatlarla satışa çıkan 12 bin bilet anında tükendi. 10 binlerce taraftarın bilet alamadığı ve bu durumdan şikâyetçi oldukları öğrenildi. Beşiktaşlı futbolseverler, kulübe ulaşarak bilet talebinde bulunurken yöneticiler, bunu karşılayamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael, 47 yaşına girdi. Fransız çalıştırıcı için dünkü idman öncesi pasta kesilerek kutlama yapıldı. Deneyimli hocayı uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih de unutmadı. Alman ekibi, sosyal medya hesabından "Eski defans oyuncumuz Valerien İsmael'e 47. doğum gününde iyi seneler diliyoruz" paylaşımında bulundu.