İstatistikler yalan söyledi!

Beşiktaş Pendikspor maçında rakibine farklı yenilirken istatistikleri ise skoru yansıtan türden olmadı. Karşılaşmada %65'e%35 rakibine topla oynamaüstünlüğü kuran, 3net pozisyon kaçıran vePendikspor'a 13 kez cezasahasına giriş izni verip kendisi30 defa giren Beşiktaş, hücumlarınınhiçbirinden sonuç alamadı. Pendikspor, 1.17 gol beklentisi ortalamasıyla 4 gole ulaşırken, Beşiktaş 1.49 ile tabelaya gol yazamadı. Siyahbeyazlılar pas isabeti, orta isabeti alanlarında da rakibine üstünlük kursa da sonuç 4 farklı Pendikspor galibiyeti oldu.