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Giriş Tarihi: 22.1.2024

İstatistikler yalan söyledi!

İstatistikler yalan söyledi!
Beşiktaş Pendikspor maçında rakibine farklı yenilirken istatistikleri ise skoru yansıtan türden olmadı. Karşılaşmada %65'e %35 rakibine topla oynama üstünlüğü kuran, 3 net pozisyon kaçıran ve Pendikspor'a 13 kez ceza sahasına giriş izni verip kendisi 30 defa giren Beşiktaş, hücumlarının hiçbirinden sonuç alamadı. Pendikspor, 1.17 gol beklentisi ortalamasıyla 4 gole ulaşırken, Beşiktaş 1.49 ile tabelaya gol yazamadı. Siyahbeyazlılar pas isabeti, orta isabeti alanlarında da rakibine üstünlük kursa da sonuç 4 farklı Pendikspor galibiyeti oldu.

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İstatistikler yalan söyledi!
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