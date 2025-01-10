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Giriş Tarihi: 10.1.2025

İşte Montella pazarlığı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı “Montella’nın iki takım çalıştırma fikrine ne dersiniz?” diye TFF’ye sordu. Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu “Buna sıcak bakmıyoruz. Çok önemli ve kritik maçlarımız var” cevabıyla kapıyı kapattı

Ogün ŞAHİNOĞLU
İşte Montella pazarlığı

Siyah-beyazlılarda, teknik direktör arayışı devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın gündemine Milli Takım'ın Patronu Vincenzo Montella geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu ile hem Türk futbolunun geleceği hem de hakemlerle ilgili konuları görüştü. İkilinin buluşmasında sona yaklaşılırken, Adalı sürpriz bir talepte bulundu. Siyahbeyazlıların Başkanı, TFF Başkanı'na "Montella'nın iki takım çalıştırma fikrine ne dersiniz?" diye sordu...

SADECE MİLLİLERİN MAÇLARINA ODAKLI
Hacıosmanoğlu ise, "Milli Takım'ın kritik ve önemli maçları var. Hocanın odaklanması gereken yer de burası. İki takımı çalıştırmak gibi bir duruma sıcak bakamayız" ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adamın da sadece Ay- Yıldızlı ekibin gelecek maçlarına odaklandığı kaydedildi. Böylece siyah-beyazlılar Montella defterini henüz yeni aralamışken kapatmak zorunda kaldı.

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İşte Montella pazarlığı
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