İşte o gece yaşananlar

Uzun yıllardır süre gelen Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki gerginlik önceki gece zirve yaptı ve iki takım arasındaki maçın son dakikasında stat karıştı. Her anı gerilim dolu karşılaşmanın sonunda olaylar patladı.Beşiktaşlı futbolcular ısınırken, tribünlerden küfürler edildi ve yabancı maddeler atıldı. Bu esnada Oğuzhan Akgün de tribünlerle diyaloğa girdi. Ankaragücü kulübesiyle de atışma yaşayan genç oyuncunun küfür ettiği iddia edildi.Oğuzhan kendi kulübesine döndükten sonra tribünde yer alan Ankaragücü'nün akreditasyonlu görevlileri, Beşiktaş kulübesine girip genç oyuncuyla kafa kafaya geldi. Yardımcı antrenörlük yapan Sedat Ağçay'ın da içinde olduğu olayda iki taraf arasında tartışma yaşandı.Maçsonu tribünden atlayan bir taraftar, Salih Uçan'a uçan tekme attı, o sırada Cenk Tosun'a da çarptı. Başta Josef ve oyuncuların müdahalesiyle tutulan taraftarı güvenlikler çıkardı. Gözaltına alınan ve serbest kalan holigandan Salih ve Cenk şikâyetçi olmadıEv sahibitaraftarlar basın tribününe girerek hemen arkada Beşiktaşlı yöneticilerin bulunduğu localara yabancı madde yağdırdı. Karşılaşmanın son anlarında basın tribününden bir kişi de sahaya su şişesi fırlattı.Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maçın son anlarında Muleka'nın oyuncusuna yaptığı faul sonrası rakip futbolcunun üzerine sinirli şekilde koştu. Yardımcılarından Özhan Pulat ise Weghorst'un eline çarpan ve kendileri lehine verilen kararda Hollandalı futbolcuya çıkıştı. Maç sonu başka bir Ankaragücü görevlisi yine Weghorst'un üzerine yürüdü.A.Gücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren B.Ö, tutuklanması talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgulanan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.Ö.'nün ifadesinde, "Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Çok pişmanım ve herkesten özür dilerim" dediği öğrenildi.Tribünden yaklaşık 4 metre atlayarak sahaya giren B.Ö, orta sahadaki futbolculara koştu.Hiçbir güvenlik engeline takılmayan fanatik, Salih'e uçan tekme atmak istedi. Cenk'in o anda öne hamle yapması ciddi bir sakatlığın önüne geçti.