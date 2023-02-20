İşte Onur Bulut gerçekleri!

Kayserispor’un F.Bahçe ile toplam 2.9 milyon Euro’ya el sıkışmasının ardından Onur da sarı-lacivertlilerle görüştü ancak anlaşma çıkmadı. Bunun üzerine Beşiktaş devreye girip 1 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullandı, imzayı attırdı
Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Sarıkırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili detaylara SABAH Spor ulaştı. İşte yaşananlar… 1-ONUR BULUT için Beşiktaş ve Fenerbahçe, oyuncuya devre arası öncesinde talip olmuştu. Bu süreçte sarı-lacivertliler,Kayserispor cephesiyle MameThiam transferinden kalan 1.6 milyon Euroalacağını silip, üzerine 1.3 milyonEuro da bonservis içeren toplam 2.9 milyon Euro'luk bir anlaşma sağladı. 2-KAYSERİSPOR, 28 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalarken, içeriğinde de 6 Şubat'a kadar F.Bahçe'nin önceliklihakkı olduğu, sonrasında ise herhangi bir kulübün 1 milyon Euro çıkış bedeli ödemesi halinde futbolcunun tek taraflı sözleşmeyi sonlandırma hakkının bulunduğu kayda geçti.
'AÇIKALIN İMZALADI, ONUN YETKİSİ YOK'
3-SARI-KIRMIZILILAR, Onur'a F.Bahçe ile görüşmesi yönünde telkinde bulunurken oyuncu da sarı-lacivertlilerinyöneticisi Selahattin Baki ile görüştü ancak teklifi kabul etmedi. 4-BEŞİKTAŞ, 6 Şubat geçtikten sonra 1 milyon Euro'yu Kayserispor'a göndererek milli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarıkırmızılılarbu parayı aynı gün iadeederek, yapılan sözleşmeyi başkan vekili Nurettin Açıkalın'ın imzaladığını ancak kendisinin imza yetkisinin bulunmadığını belirterek ilgili sözleşmenin geçersiz olduğunu öne sürdü.
KAYSERİSPORLU YÖNETİCİLERE SUÇ DUYURUSU
5-GEÇTİĞİMİZ günlerde Kayseri tarafı, Beşiktaşlı idarecilerle görüşüp, "Konuyu tatlıya bağlayalım" mesajı iletti. Ancak Beşiktaş, kendilerinin protokollere uygun hareket ettiğini belirtip 1 milyon Euro dışında herhangi bir ödeme yapmayacaklarını kaydetti. Siyah-beyazlılar, tüm sözleşmeve protokollerin, maillerin, WhatsApp mesajlarının dahi kendilerinde olduğunu ifade edip haklı olduklarını belirtti. 6-KAYSERİSPOR konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımaya hazırlanırken, bir hamle de Onur'dan geldi. Oyuncu, Kayseri ile sözleşme imzaladığı gün aynı odada yer alan tüm sarı-kırmızılı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. 7-KAYSERİSPOR'UN hukuki işlerini F.Bahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu yürütürken, Beşiktaş da ilgili tüm belgeler ışığında çok sayıda avukat ile görüştüklerini ve herhangi bir sorun görmediklerini belirtti.