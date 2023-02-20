İşte Onur Bulut gerçekleri!

eşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Sarıkırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili detaylaraulaştı. İşte yaşananlar…için Beşiktaş ve Fenerbahçe, oyuncuya devre arası öncesinde talip olmuştu.toplam 2.9 milyon Euro'luk bir anlaşma sağladı., 28 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalarken, içeriğinde deolduğu, sonrasında ise herhangi bir kulübün 1 milyon Euro çıkış bedeli ödemesi halinde futbolcunun tek taraflı sözleşmeyi sonlandırma hakkının bulunduğu kayda geçti.Onur'a F.Bahçe ile görüşmesi yönünde telkinde bulunurken oyuncu dagörüştü ancak teklifi kabul etmedi.6 Şubat geçtikten sonra 1 milyon Euro'yu Kayserispor'a göndererek milli futbolcuyu kadrosuna kattı.yapılan sözleşmeyi başkan vekili Nurettin Açıkalın'ın imzaladığını ancak kendisinin imza yetkisinin bulunmadığını belirterek ilgili sözleşmenin geçersiz olduğunu öne sürdü.günlerde Kayseri tarafı, Beşiktaşlı idarecilerle görüşüp,mesajı iletti. Ancak Beşiktaş, kendilerinin protokollere uygun hareket ettiğini belirtip 1 milyon Euro dışında herhangi bir ödeme yapmayacaklarını kaydetti. Siyah-beyazlılar,dahi kendilerinde olduğunu ifade edip haklı olduklarını belirtti.konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımaya hazırlanırken, bir hamle de Onur'dan geldi. Oyuncu, Kayseri ile sözleşme imzaladığı gün aynı odada yer alan tüm sarı-kırmızılı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.hukuki işlerini F.Bahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu yürütürken, Beşiktaş da ilgili tüm belgeler ışığında çok sayıda avukat ile görüştüklerini ve herhangi bir sorun görmediklerini belirtti.