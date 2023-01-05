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Giriş Tarihi: 6.1.2023

İşte Ozan pazarlığı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
İşte Ozan pazarlığı

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’in kadrosunda istediği orta saha için kiralama ve 1 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Hull City ise 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek istediği Ozan Tufan için görüşmeler yaklaşık 3 hafta önce başlamıştı. İki taraf arasındaki pazarlıklar hızlandırılırken teknik direktör Şenol Güneş, şartların kulüp için uygun olması durumunda transferin 12 Ocak tarihine kadar bitirilmesini talep ediyor. Güneş'in bizzat temasa geçtiği ve "Hocam siz istedikten sonra gelirim, yeter ki kulübümle anlaşın" dediği milli futbolcuyla anlaşma tamamlanmış durumda.

İNGİLİZ KULÜBÜNDEN 500 BİN EURO İNDİRİM
Asbaşkan Emre Kocadağ ise 27 yaşındaki futbolcu için Hull City yetkilileriyle bizzat transfer pazarlığını yürütüyor. Siyah-beyazlıların önerisi kiralık artı 1 milyon Euro satın alma opsiyonu. Hull City yetkilileri ise daha önce istediği 2.5 milyon Euro bonservisi 2 milyon Euro'ya kadar düştü. Kiralık seçeneğine ise çok olumlu değiller. Tarafların transfer döneminin açılışına kadar orta yolu bulması ve anlaşmayı bitirmesi bekleniyor.

5 MADDEDE OZAN TUFAN
1- Tecrübeli orta saha Bursaspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Watford ve Hull City olmak üzere 5 farklı kulübün formasını terletti.

2- Ozan Tufan için en yüksek transfer ücreti 2015 yazında Fenerbahçe tarafından Bursaspor'a, 7 milyon Euro olarak ödendi.

3- 65 kez milli formayı sırtına geçiren Ozan Tufan, bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistle oynadı. Kariyeri boyunca kulüp takımlarıyla 299 maça çıkan milli futbolcu, 29 gol, 34 asist kaydetti.

4- Şenol Güneş, Bursaspor döneminde eski öğrencisine 46 maçta şans verirken karşılığını 3 gol ve 9 asistle almıştı. Deneyimli teknik adam, milli takımda ise Ozan'a 27 kez şans tanıdı (5 gol, 1 asist).

5- Ozan'ın kariyerinde ön libero, merkez orta saha, 10 numara, sağ bek, sol bek, sağ açık ve stoperde forma giymişliği bulunuyor.

BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
Risk taşıyan bir transfer
Ozan Tufan, Beşiktaş için bıçak sırtı. Orta sahada yerli 6 ve 8 oynayabilecek bir futbolcu alternatifine ihtiyaç var. Atiba'nın yaşlandığını ve sakatlıkları düşünürsek bu bölgeye yapılacak bir transfer Beşiktaş'a katkı sağlar. Oyuncu, Türk olursa daha da iyi olur. Ancak Ozan Tufan ismi Beşiktaş camiasında şok etkisi oluşturdu. Şahsen ben ilk duyduğumda biraz irkildim. Çünkü taraftar ve camia, denenmişler ve sürekli iniş çıkışlar yaşayan futbolcular üzerinden bir takım kurmayı çok makul görmüyor. Bunu Gökhan Töre'nin gel-gitlerinde gördük. Şimdi konuyu, "Şenol Güneş, Ozan'ı tanıyor, ondan verim alır" şeklinde açıklamak ihtimal dahilinde olsa da Ozan eski Ozan mı, şartlar eski şartlar mı bunu bir kez daha değerlendirmek lazım. Zor bir karar. Asla olmaz diyenlerden değilim ama alınırsa da uyum anlamında risk taşıyan bir transfer gibi gözüküyor.

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İşte Ozan pazarlığı
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