İşte Ozan pazarlığı

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek istediği Ozan Tufan için görüşmeler yaklaşık 3 hafta önce başlamıştı. İki taraf arasındaki pazarlıklar hızlandırılırken teknik direktörGüneş'in bizzat temasa geçtiği ve "Hocam siz istedikten sonra gelirim, yeter ki kulübümle anlaşın" dediği milli futbolcuyla anlaşma tamamlanmış durumda.Siyah-beyazlıların önerisi kiralık artı 1milyon Euro satın alma opsiyonu. HullCity yetkilileri ise daha önce istediği 2.5milyon Euro bonservisi 2 milyon Euro'yakadar düştü.Tarafların transferdöneminin açılışına kadar orta yolu bulmasıve anlaşmayı bitirmesi bekleniyor.1- Tecrübeli orta saha Bursaspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Watford ve Hull City olmak üzere 5 farklı kulübün formasını terletti.2- Ozan Tufan için en yüksek transfer ücreti 2015 yazında Fenerbahçe tarafından Bursaspor'a, 7 milyon Euro olarak ödendi.3- 65 kez milli formayı sırtına geçiren Ozan Tufan, bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistle oynadı. Kariyeri boyunca kulüp takımlarıyla 299 maça çıkan milli futbolcu, 29 gol, 34 asist kaydetti.4- Şenol Güneş, Bursaspor döneminde eski öğrencisine 46 maçta şans verirken karşılığını 3 gol ve 9 asistle almıştı. Deneyimli teknik adam, milli takımda ise Ozan'a 27 kez şans tanıdı (5 gol, 1 asist).5- Ozan'ın kariyerinde ön libero, merkez orta saha, 10 numara, sağ bek, sol bek, sağ açık ve stoperde forma giymişliği bulunuyor.Risk taşıyan bir transferTufan, Beşiktaş için bıçak sırtı. Orta sahada yerli 6 ve 8 oynayabilecek bir futbolcu alternatifine ihtiyaç var. Atiba'nın yaşlandığını ve sakatlıkları düşünürsek bu bölgeye yapılacak bir transfer Beşiktaş'a katkı sağlar. Oyuncu, Türk olursa daha da iyi olur. Ancak Ozan Tufan ismi Beşiktaş camiasında şok etkisi oluşturdu.Çünkü taraftar ve camia, denenmişler ve sürekli iniş çıkışlar yaşayan futbolcular üzerinden bir takım kurmayı çok makul görmüyor. Bunu Gökhan Töre'nin gel-gitlerinde gördük. Şimdi konuyu, "Şenol Güneş, Ozan'ı tanıyor, ondan verim alır" şeklinde açıklamak ihtimal dahilinde olsa da Ozan eski Ozan mı, şartlar eski şartlar mı bunu bir kez daha değerlendirmek lazım.Asla olmaz diyenlerden değilim ama alınırsa da uyum anlamında risk taşıyan bir transfer gibi gözüküyor.