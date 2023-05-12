İşte Beşiktaş’ın transfer planı!

Sağ stoper, 6 numara, 10 numara ve sol kanada öncelik veren siyahbeyazlılarda bu mevkiler için toplam 8 aday belirlendi
Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, yeni sezon için de boş durmuyor. İlk 11 için en az 4 transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar çalışmalara başladı, planlarını hazırladı. Sakatlığı nedeniyleTayyip Talha Sanuç'un sezonbaşlangıcını kaçıracak olması,Welinton'la da yeni sözleşmeimzalanmayacak olması nedeniyleöncelik sağ stopere verilecek. Geçen sezon da Beşiktaş ile adı anılan Alexander Djiku,4 senedir Fransa'nın Strasbourgtakımında forma giyiyor ve lig bitiminde kariyerine yeni bir yön çizmek istiyor.
İNGİLTERE VE İTALYA'DA KANAT AVINDALAR
Sol kanat için de çalışmalar sürdüren siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Nathan Redmond'ı aldığıSouthampton'dan bu kezMoussa Djenepo'yu gözünekestirdi. Ancak Malili futbolcu için 2019'da 15.7 milyon Euro bonservis ödeyen İngilizler, 4-5 milyon Euro seviyesinde gelir bekliyor. Beşiktaş'ın gündemindekidiğer isim ara transfer dönemindegirişimde bulunulanStephan El Shaarawy... Roma ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, İstanbul'da forma giyme fikrine sıcak bakmış ancak Roma teklife bağlı olduğunu iletmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, kendisine sunulacak isimlere dair değerlendirmelerini ekibiyle yaptıktan sonra yol haritası çizilecek.