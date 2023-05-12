İşte Beşiktaş’ın transfer planı!

Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, yeni sezon için de boş durmuyor. İlk 11 için en az 4 transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar çalışmalara başladı, planlarını hazırladı.Geçen sezon da Beşiktaş ile adı anılanve lig bitiminde kariyerine yeni bir yön çizmek istiyor.Sol kanat için de çalışmalar sürdüren siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonAncak Malili futbolcu için 2019'da 15.7 milyon Euro bonservis ödeyen İngilizler, 4-5 milyon Euro seviyesinde gelir bekliyor.Roma ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, İstanbul'da forma giyme fikrine sıcak bakmış ancak Roma teklife bağlı olduğunu iletmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, kendisine sunulacak isimlere dair değerlendirmelerini ekibiyle yaptıktan sonra yol haritası çizilecek.