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Giriş Tarihi: 9.11.2023

İşte Z raporu

Ogün ŞAHİNOĞLU
İşte Z raporu

15 milyon Euro bonservis harcanmasına rağmen yenilerin takıma katkısı yüzleri güldürmedi. 20 karşılaşmada sadece 6 gol-5 asistlik performans sergilediler

Saha içinde ve dışında sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen 10 futbolcudan hiçbiri henüz tam anlamıyla yüzleri güldüren bir performansa imza atamadı. 15 milyon Euro bonservis harcaması yapılan oyuncuların takıma katkısı iki elin parmakları kadar etmedi. Hücuma transfer edilen Rebic ve Rashica'nın performansı tatmin edici olmazken, orta saha ve savunma tarafında da işler iyi gitmedi. Takım 11 maçta 14 gol yerken, Avrupa'da da grupta oynanan ilk 3 maçta kalesinde 7 gol gördü.

REBIC 235 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ
Yeni transferlerin hücum katkısı 6 gol, 5 asistte kaldı. Bu oyuncular arasında 14 maç ile en çok sahaya çıkan Rashica oldu ancak 10 maçta oynayan Amartey, takım arkadaşından 6 dakika daha fazla sahada kaldı. Kosovalı oyuncu, ligde 9 maçta 2 gol, 1 asist katkısı verebilirken Konferans Ligi'nde 5 karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi. Rebic 10 maçta 235 dakika sahada yer alabilirken, ilk gol katkısını Antalya maçında asist yaparak verdi.

ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE
BEŞİKTAŞ'TA iki haftadır formadan uzak kalan Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal, Bodo/Glimt maçı öncesi takımla çalışmalara başlamıştı. Hastalığını atlatan ve bu süreçte kilo kaybı da yaşayan Aboubakar'ın hazır hale geldiği belirtildi. Kamerunlu yıldız, bu akşam sahaya 11'de çıkacak. Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, bugün gol atarsa Oktay Derelioğlu'nun (14) rekorunu egale edecek. Hedef iki golle siyan-beyazlıların Avrupa'daki en golcü futbolcusu olmak.

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