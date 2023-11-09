İşte Z raporu

Saha içinde ve dışında sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş'ta10 futbolcudan hiçbiri henüz tam anlamıyla yüzleri güldüren bir performansa imza atamadı. 15 milyon Euro bonservis harcaması yapılan oyuncuların takıma katkısı iki elin parmakları kadar etmedi.Takım 11 maçta 14 gol yerken, Avrupa'da da grupta oynanan ilk 3 maçta kalesinde 7 gol gördü.Bu oyunculararasında10 maçta oynayanAmartey, takım arkadaşından6 dakikadaha fazla sahadakaldı. Kosovalıoyuncu, ligde9 maçta 2 gol, 1asist katkısı verebilirkenKonferansLigi'nde 5 karşılaşmadasadece 1 asistyapabildi.ilk gol katkısını Antalyamaçında asist yaparakverdi.BEŞİKTAŞ'TA iki haftadır formadan uzak kalan Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal, Bodo/Glimt maçı öncesi takımla çalışmalara başlamıştı. Hastalığını atlatan ve bu süreçte kilo kaybı da yaşayan Aboubakar'ın hazır hale geldiği belirtildi. Kamerunlu yıldız, bu akşam sahaya 11'de çıkacak. Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, bugün gol atarsa Oktay Derelioğlu'nun (14) rekorunu egale edecek. Hedef iki golle siyan-beyazlıların Avrupa'daki en golcü futbolcusu olmak.