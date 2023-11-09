İşte Z raporu

15 milyon Euro bonservis harcanmasına rağmen yenilerin takıma katkısı yüzleri güldürmedi. 20 karşılaşmada sadece 6 gol-5 asistlik performans sergilediler
Saha içinde ve dışında sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş'ta yaz transferdöneminde kadroya dahil edilen 10 futbolcudan hiçbiri henüz tam anlamıyla yüzleri güldüren bir performansa imza atamadı. 15 milyon Euro bonservis harcaması yapılan oyuncuların takıma katkısı iki elin parmakları kadar etmedi. Hücuma transferedilen Rebic ve Rashica'nınperformansı tatmin edici olmazken,orta saha ve savunma tarafındada işler iyi gitmedi. Takım 11 maçta 14 gol yerken, Avrupa'da da grupta oynanan ilk 3 maçta kalesinde 7 gol gördü.
REBIC 235 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ
Yeni transferlerin hücumkatkısı 6 gol, 5 asisttekaldı. Bu oyunculararasında 14 maç ile ençok sahaya çıkanRashica oldu ancak10 maçta oynayanAmartey, takım arkadaşından6 dakikadaha fazla sahadakaldı. Kosovalıoyuncu, ligde9 maçta 2 gol, 1asist katkısı verebilirkenKonferansLigi'nde 5 karşılaşmadasadece 1 asistyapabildi. Rebic 10maçta 235 dakika sahadayer alabilirken,ilk gol katkısını Antalyamaçında asist yaparakverdi.
ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE
BEŞİKTAŞ'TA iki haftadır formadan uzak kalan Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal, Bodo/Glimt maçı öncesi takımla çalışmalara başlamıştı. Hastalığını atlatan ve bu süreçte kilo kaybı da yaşayan Aboubakar'ın hazır hale geldiği belirtildi. Kamerunlu yıldız, bu akşam sahaya 11'de çıkacak. Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, bugün gol atarsa Oktay Derelioğlu'nun (14) rekorunu egale edecek. Hedef iki golle siyan-beyazlıların Avrupa'daki en golcü futbolcusu olmak.