İster 2 ister 10 maç olsun

“Beşiktaş’ın bana ihtiyacı varsa seve seve işimi yaparım. Zamanı geldiğinde ona göre hareket ederiz. İki, üç ya da on maç fark etmez. Beşiktaş'ta hedefler bitmez
Sporun Enleri töreninde Süleyman Seba Özel Ödülü'ne layık görülen Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mutlu olduğunu belirtirken başarılarla geçen spor hayatının olduğunu söyledi. Sözleşmesi uyarınca 18 Aralık'ta yapılması planlanan görüşmelerin 27 Aralık'ta gerçekleşecek olmasına açıklık getiren deneyimli hoca, "Zamanı geldiğinde konuşulur ve ona göre hareket ederiz. Beşiktaş içinbana ne derlerse desinler. Benim için 2, 3, 6 yada 10 maç fark etmez. Beşiktaş'ın bana ihtiyacıvarsa ben seve seve işimi yaparım, hiçbirsorun yok benim için" diye konuştu.
KARAR ARAŞTIRILIP VERİLDİ
5 oyuncunun kadro dışı kaldıktan sonra affedilip tekrar takıma dönmesine de değinen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Kulüpler, bekledikleri performansı göstermeyen oyuncular için veya herhangi bir tartışma yaşandığı zaman böyle kararlar alabilir. Yönetim kararını araştırıp verdi. Elimizdeki kadroyla oynayacağız. Hiçbirsıkıntımız yok. En son Lugano maçındahem genç arkadaşlarımızı oynattık hemde takımdaki arkadaşlarımızla kaynaştırdık" ifadelerini kullandı.
GENÇLER DAHA ÇOK OYNAYACAK
Son oynanan Lugano maçında gençlere şans verdiğini hatırlatan Beşiktaş Teknik Direktörü, "Genç futbolcular artık daha çok süre alacak ama birden bire hepsini oynatmak doğru değil. Mustafa Erhan Hekimoğlu henüz 16 yaşında. Ama fiziği, geri kalan her özelliğiyle gayet iyi durumda. Beşiktaş'ta hedefler bitmez. Önümüzde hemlig var hem Türkiye Kupasıvar" diye konuştu.