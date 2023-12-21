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Giriş Tarihi: 21.12.2023

İster 2 ister 10 maç olsun

Ogün ŞAHİNOĞLU
İster 2 ister 10 maç olsun

Beşiktaş’ın bana ihtiyacı varsa seve seve işimi yaparım. Zamanı geldiğinde ona göre hareket ederiz. İki, üç ya da on maç fark etmez. Beşiktaş'ta hedefler bitmez

Sporun Enleri töreninde Süleyman Seba Özel Ödülü'ne layık görülen Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mutlu olduğunu belirtirken başarılarla geçen spor hayatının olduğunu söyledi. Sözleşmesi uyarınca 18 Aralık'ta yapılması planlanan görüşmelerin 27 Aralık'ta gerçekleşecek olmasına açıklık getiren deneyimli hoca, "Zamanı geldiğinde konuşulur ve ona göre hareket ederiz. Beşiktaş için bana ne derlerse desinler. Benim için 2, 3, 6 ya da 10 maç fark etmez. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı varsa ben seve seve işimi yaparım, hiçbir sorun yok benim için" diye konuştu.

KARAR ARAŞTIRILIP VERİLDİ
5 oyuncunun kadro dışı kaldıktan sonra affedilip tekrar takıma dönmesine de değinen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Kulüpler, bekledikleri performansı göstermeyen oyuncular için veya herhangi bir tartışma yaşandığı zaman böyle kararlar alabilir. Yönetim kararını araştırıp verdi. Elimizdeki kadroyla oynayacağız. Hiçbir sıkıntımız yok. En son Lugano maçında hem genç arkadaşlarımızı oynattık hem de takımdaki arkadaşlarımızla kaynaştırdık" ifadelerini kullandı.

GENÇLER DAHA ÇOK OYNAYACAK
Son oynanan Lugano maçında gençlere şans verdiğini hatırlatan Beşiktaş Teknik Direktörü, "Genç futbolcular artık daha çok süre alacak ama birden bire hepsini oynatmak doğru değil. Mustafa Erhan Hekimoğlu henüz 16 yaşında. Ama fiziği, geri kalan her özelliğiyle gayet iyi durumda. Beşiktaş'ta hedefler bitmez. Önümüzde hem lig var hem Türkiye Kupası var" diye konuştu.

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