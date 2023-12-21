İster 2 ister 10 maç olsun

Sporun Enleri töreninde Süleyman Seba Özel Ödülü'ne layık görülen Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mutlu olduğunu belirtirken başarılarla geçen spor hayatının olduğunu söyledi. Sözleşmesi uyarınca 18 Aralık'ta yapılması planlanan görüşmelerin 27 Aralık'ta gerçekleşecek olmasına açıklık getiren deneyimli hoca, "Zamanı geldiğinde konuşulur ve ona göre hareket ederiz.diye konuştu.5 oyuncunun kadro dışı kaldıktan sonra affedilip tekrar takıma dönmesine de değinen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Kulüpler, bekledikleri performansı göstermeyen oyuncular için veya herhangi bir tartışma yaşandığı zaman böyle kararlar alabilir.Elimizdeki kadroyla oynayacağız.ifadelerini kullandı.Son oynanan Lugano maçında gençlere şans verdiğini hatırlatan Beşiktaş Teknik Direktörü, "Genç futbolcular artık daha çok süre alacak ama birden bire hepsini oynatmak doğru değil. Mustafa Erhan Hekimoğlu henüz 16 yaşında. Ama fiziği, geri kalan her özelliğiyle gayet iyi durumda. Beşiktaş'ta hedefler bitmez.diye konuştu.