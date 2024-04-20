‘İyisiniz’ dedim!

Beşiktaş'ta, Santos'un gidişi sonrası bir kez daha takımın başına getirilen Serdar Topraktepe, "" diye konuştu. BEŞİKTAŞ FORMASI BÜYÜKTÜR47 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Ben 18, 19 yaşında Beşiktaş forması giydiğim ilk günü hiç unutmam. O günkü duyguları bugün de yaşadım.Takım birlikteliğini sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Psikolojik olarak taraftarın ve camianın buna ihtiyacı vardı. Beşiktaş forması çok büyüktür, onlar da formayı hak ettikleri için giyiyorlardır. Bugün formanın hakkını verdiklerine inanıyorum. Birlik beraberlik istedik. Onlar da cevap verdi."SEZON içinde 6 farklı teknik direktör yönetiminde maça çıkan siyah-beyazlılar, yeni hocalarının ilk maçlarının hepsinden üç puanla ayrıldı. Serdar Topraktepe de ilk dönemine 2-1'lik Hatayspor galibiyetiyle başlamıştı.Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe ile ilgili flaş bir açıklama yaptıeşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın ardından yeni teknik adam tercihiyle ilgili açıklama yaptı. Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacaklarını vurgulayan Uçar şu ifadeleri kullandı: "Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor.Arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final.Bireysel olarak görüşmelerimiz oldu. Ortamı toparlamaya çalıştık."