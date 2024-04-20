‘İyisiniz’ dedim!

Beşiktaş'ta, Santos'un gidişi sonrası bir kez daha takımın başına getirilen Serdar Topraktepe, "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı, Takımımız karakter koydu. Futbolcularıma iyi oyuncular olduklarını hissettirmeye çalıştım. Onlar da Beşiktaş formasına layık olduklarını gösterdiler. Türkiye Kupası daha zor olacak. Bunun için hazırlanacağız
" diye konuştu. BEŞİKTAŞ FORMASI BÜYÜKTÜR
47 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Ben 18, 19 yaşında Beşiktaş forması giydiğim ilk günü hiç unutmam. O günkü duyguları bugün de yaşadım. Görev nerede verilirse orada çalışırız. Hizmet etmek için buradayız.
Takım birlikteliğini sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Psikolojik olarak taraftarın ve camianın buna ihtiyacı vardı. Beşiktaş forması çok büyüktür, onlar da formayı hak ettikleri için giyiyorlardır. Bugün formanın hakkını verdiklerine inanıyorum. Birlik beraberlik istedik. Onlar da cevap verdi."
YENI HOCALAR 3 PUANLA BAŞLIYOR
SEZON içinde 6 farklı teknik direktör yönetiminde maça çıkan siyah-beyazlılar, yeni hocalarının ilk maçlarının hepsinden üç puanla ayrıldı. Serdar Topraktepe de ilk dönemine 2-1'lik Hatayspor galibiyetiyle başlamıştı. Üç maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan genç antrenör, ikinci dönemine Ankaragücü zaferiyle start verdi.
'BELKİ 1. ADAM OLUR'
Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe ile ilgili flaş bir açıklama yaptı
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eşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın ardından yeni teknik adam tercihiyle ilgili açıklama yaptı. Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacaklarını vurgulayan Uçar şu ifadeleri kullandı: "Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam...
Arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final. Oyunculara birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledik.
Bireysel olarak görüşmelerimiz oldu. Ortamı toparlamaya çalıştık."