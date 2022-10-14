Jesus’a övgüler anlık!

eşiktaş A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, kendisine yönelik iddialara, takıma ve teknik direktör Valerien İsmael'e yapılan eleştirilere sert cevaplar verdi. Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesini istemediği ileri sürülen Kazancı, "resti çekti diye haberler çıkıyor.Böyle bir şey olmaz. Ben karar mercii değilim.Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi yeter artık" dedi.Kazancının diğer açıklamaları şöyle: "Türk hocaların her zaman daha fazla kredisi olur, yabancılarda böyle değil.Jesus'a anlık övgüler diziliyor. Bizi de ilk 5 haftada övüyorlar,diyorlardı. Şimdi iki maç puan kaybı yaşadık diye eleştiriyorlar. Diğerlerine yapılmayan eleştiriler bize yapılıyor. Hoca üzerinden eleştiriler çok rasyonel değil.""Defansif olarak ve gol pozisyonu üretme konusunda iyiyiz. En çok pozisyona giren 2. takımız. Fenerbahçe derbisinde 70'ten sonra kontrol tamamen bizdeydi. Başakşehir maçında da aynı şekilde.Ben takır takır top oynadığımızı düşünüyorum. Bu ne demek? Açılımını yapalım: Hiç pozisyon vermeyip, çok pozisyona girmek mi? Biz bunu büyük ölçüde yapıyoruz. Valerien İsmael, her maçta geriye dönüp analiz yapıyor. Eleştirilerden haberdar.diye çalışıyor.Hoca sarı kartlı oyuncuları çıkarıyor genelde, eksik kalmak istemiyor.. Ghezzal gitmiş İsmael'i istemediğine dair yönetimle konuşmuş…mesajı vermeye çalışıyor ama öyle değil. Kimse İsmael'in oyun mantalitesinden şüphe duymuyor. Bunlar neden yapılıyor, anlamak mümkün değil. Futbolcular hocadan memnun, kimsenin İsmael'den şüphesi yok."BEŞIKTAŞ, pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien İsmael yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.PFDK, Beşiktaş'a Giresun deplasmanında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verdi. Siyah-beyazlılar, yine aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde deplasmanda 3. kez gerçekleşmesi sebebiyle 70 bin TL ile cezalandırıldı. Ayrıca Beşiktaş antrenörü Jonathan David Northeast, akredite edilmediği alanda bulunduğu için ihtar cezası aldı.