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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Jesus’a övgüler anlık!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Jesus’a övgüler anlık!

Sergen Yalçın gideli tam 11 ay oldu, temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar. Ben karar mercii değilim Jesus'a anlık övgüler diziliyor. 2 maçta puan kaybettik diye hoca üzerinden yapılan eleştiriler çok rasyonel değil Biz takır takır top oynuyoruz. Bu ne demek? Hiç pozisyon vermeyip, çok pozisyona girmek mi? Bunu yapıyoruz

Beşiktaş A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, kendisine yönelik iddialara, takıma ve teknik direktör Valerien İsmael'e yapılan eleştirilere sert cevaplar verdi. Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesini istemediği ileri sürülen Kazancı, "Şu hoca gelirse, istifa ederim' resti çekti diye haberler çıkıyor. Sergen hoca gideli 11 ay oldu, temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Ben karar mercii değilim. Çalışmalarımı başkana sunarım, kendisi yönetimiyle değerlendirip karar verir. Bu başkana da saygısızlık. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi yeter artık" dedi.

BİZİM ÖZELİMİZDE KREDİ FARKI BİRAZ FAZLA AÇILDI
Kazancının diğer açıklamaları şöyle: "Türk hocaların her zaman daha fazla kredisi olur, yabancılarda böyle değil. Bunu anlayabiliriz ancak Beşiktaş özelinde kredi farkının biraz fazla açıldığını düşünüyoruz. Jesus'a anlık övgüler diziliyor. Bizi de ilk 5 haftada övüyorlar, 'Beşiktaş nisanda şampiyonluk kutlar. Premier Lig' takımı' diyorlardı. Şimdi iki maç puan kaybı yaşadık diye eleştiriyorlar. Diğerlerine yapılmayan eleştiriler bize yapılıyor. Hoca üzerinden eleştiriler çok rasyonel değil."

EN ÇOK POZİSYONA GİREN 2. TAKIMIZ
"Defansif olarak ve gol pozisyonu üretme konusunda iyiyiz. En çok pozisyona giren 2. takımız. Fenerbahçe derbisinde 70'ten sonra kontrol tamamen bizdeydi. Başakşehir maçında da aynı şekilde. İstanbulspor karşısında baştan sona kötüydük. Ben takır takır top oynadığımızı düşünüyorum. Bu ne demek? Açılımını yapalım: Hiç pozisyon vermeyip, çok pozisyona girmek mi? Biz bunu büyük ölçüde yapıyoruz. Valerien İsmael, her maçta geriye dönüp analiz yapıyor. Eleştirilerden haberdar. 'Neyi geliştirebiliriz, daha iyi olabiliriz' diye çalışıyor.

KİMSENİN İSMAEL'DEN KUŞKUSU YOK
Hoca sarı kartlı oyuncuları çıkarıyor genelde, eksik kalmak istemiyor. Çok çekiniyor önlem alıyor hakemlere karşı çünkü 2-3 maçta bunlar başına geldi. Ghezzal gitmiş İsmael'i istemediğine dair yönetimle konuşmuş… 'Bakın onlar da memnun değil' mesajı vermeye çalışıyor ama öyle değil. Kimse İsmael'in oyun mantalitesinden şüphe duymuyor. Bunlar neden yapılıyor, anlamak mümkün değil. Futbolcular hocadan memnun, kimsenin İsmael'den şüphesi yok."

BAŞKAN ÇEBİ'DEN YAKIN MARKAJ!
BEŞIKTAŞ, pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien İsmael yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ'A ÇİFTE PARA CEZASI GELDİ
PFDK, Beşiktaş'a Giresun deplasmanında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verdi. Siyah-beyazlılar, yine aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde deplasmanda 3. kez gerçekleşmesi sebebiyle 70 bin TL ile cezalandırıldı. Ayrıca Beşiktaş antrenörü Jonathan David Northeast, akredite edilmediği alanda bulunduğu için ihtar cezası aldı.

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