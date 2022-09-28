Jesus’u ezberledi!

Beşiktaş teknik heyeti, Fenerbahçe derbisi öncesinde yoğun mesai harcıyor. Valerien İsmael ve ekibi neredeyse 24 saatlerini tesislerde geçirirken ezeli rakiplerinin bu sezon oynadığı maçları mercek altına aldı. İsmael, Fenerbahçe'nin her karşılaşmaya farklı 11'le çıkması ve değişik sistemler denemesi nedeniyle ligdeki 6 maçının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını da tek tek izledi.Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılarak kendisine güvenenleri mahcup etmek istemeyen Valerien İsmael'in, takıma verdiği iki günlük izinde de vaktinin büyük bir bölümünü Ümraniye'de geçirdiği öğrenildi.VALERIEN İsmael, Süper Lig'e verilen milli arada fizik-kondisyon açısından eksikleri olan oyuncularla özel olarak ilgilendi. Fransız teknik adam, sakatlıktan dönen isimlerin takımın seviyesini yakalayabilmesi için kişisel antrenman programları hazırladı. Oyuncular, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdü.GEÇEN sezonki formundan uzak bir görüntü sergileyen Ersin Destanoğlu'na hocasından destek geldi. İsmael'in, talebesiyle yaptığı görüşmede "Sen yetenekli ve iyi bir kalecisin. Herkesin zaman zaman kötü dönemleri olur ancak bu durumdan en güçlü şekilde çıkmak için sahaya odaklan ve daha fazla konsantre ol" dediği öğrenildi.