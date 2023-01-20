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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Jet hızıyla Kayseri’ye!

Jet hızıyla Kayseri’ye!

Kartal’ın yolunu gözlediği Aboubakar bugün özel jetle İstanbul’a gelecek. İmzayı atar atmaz Kayserispor maçının kadrosuna alınacak

Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Vincent Aboubakar'a nihayet kavuşuyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan sözleşmesini dün fesheden Kamerunlu golcü, bugün özel uçakla İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yarın takımla ilk idmanına çıkacak olan Aboubakar, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının kadrosuna alınacak. 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 30 yaşındaki futbolcu, yarım sezon 1.5 milyon Euro kazanacak. Aboubakar, senelik ise 2.5 milyon Euro ile maç başı bonuslar alacak. Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan deneyimli forvet, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

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Jet hızıyla Kayseri’ye!
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