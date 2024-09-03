Joao Mario kartal oldu!

Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği kanat transferinde dün mutlu sona ulaştı. Angelo Gabriel'den sonuç alamayan siyahbeyazlılar, rotasını Badredine Bouanani ve Joao Mario'ya çevirmişti. Bouanani için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kulübü Nice kabul etmedi. Bunun üzerine Kartal, 31 yaşındaki Mario'ya yöneldi. Rafa Silva ile daha önce çok kez birlikte forma giyen Portekizli yıldız için de Benfica'ya zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama teklifi sunuldu. Dün iki kulüp her konuda anlaşmaya vardı.Ardından Beşiktaşlı yöneticiler, Joao Mario ile görüştü ve Rafa Silva'nın da büyük katkısıyla el sıkıştı. Tecrübeli futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından 1+2 yıllık resmi mukaveleye imzayı atması bekleniyor.Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu bu sezon Benfica ile 2 maça çıkarken 155 dakika süre aldı.PORTEKİZ A Milli Futbol Takımı'nda 56 resmi maçta forma giyen Joao Mario, 1.79 boyunda ve sağ ayaklı… Daha önce Sporting, İnter, West Ham United ve Lokomotiv Moskova'da da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 8 kupa kaldırdı. Kariyeri boyunca 441 maça çıkarken 61 gol attı, 84 asist yaptı.Mario, Beşiktaş'ta muhteşem bir performans sergileyen Rafa Silva ile de eski takım arkadaşı.. Benfica'da üç sezon boyunca birlikte ter döken ikili, Portekiz Milli Takımı'nda da beraber top koşturdu.