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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Josef De Souza’nın kırmızı kartı kalkmadı

Josef De Souza’nın kırmızı kartı kalkmadı
Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girip siyah-beyazlı futbolculara tekme atan saldırganı engellediği için kırmızı kart gören Josef de Souza, PFDK'ya sevk edilmişti. Kartal ise kırmızı kartın iptal edilmesi için itirazda bulunmuştu. Ancak dün 33 yaşındaki orta sahanın cezası açıklandı. Brezilyalı futbolcuya kırmızı kart görmüş olması nedeniyle otomatik cezası (1 maç) dışında ayrıca bir ceza tayinine yer olmadığına karar verildi. Josef, Başakşehir maçında oynayamayacak ancak İstanbulspor'a karşı sahada olacak. Beşiktaş ise kartın iptali için Tahkim'e gideceklerini duyurdu. Ankaragücü ise bu olaydan dolayı 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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Josef De Souza’nın kırmızı kartı kalkmadı
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