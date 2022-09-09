Josef De Souza’nın kırmızı kartı kalkmadı

Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girip siyah-beyazlı futbolculara tekme atan saldırganı engellediği için kırmızı kart gören Josef de Souza, PFDK'ya sevk edilmişti. Kartal ise kırmızı kartın iptal edilmesi için itirazda bulunmuştu. Ancak dün 33 yaşındaki orta sahanın cezası açıklandı. Brezilyalı futbolcuya kırmızıkart görmüş olması nedeniyle otomatikcezası (1 maç) dışında ayrıca bir ceza tayinineyer olmadığına karar verildi. Josef, Başakşehir maçında oynayamayacak ancak İstanbulspor'a karşı sahada olacak. Beşiktaş ise kartın iptali içinTahkim'e gideceklerini duyurdu. Ankaragücüise bu olaydan dolayı 1 maç seyircisiz oynamave 300 bin TL para cezasına çarptırıldı.