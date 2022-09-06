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Giriş Tarihi: 6.9.2022 11:49 Son Güncelleme: 6.9.2022 11:56

Josef'in kırmızı kartı iptal edilebilir mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi

Josef’in kırmızı kartı iptal edilebilir mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den açıklama geldi

Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş'ta maç sonunda Salih Uçan ve Cenk Tosun'a saldıran taraftarı tutup yere indiren Josef de Souza kırmızı kart görmüştü. Siyah-Beyazlılar, kartın iptal edilmesi için federasyona başvurdu. Peki Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilebilir mi, talimat ne diyor? Bu arada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den de Josef'le ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini korudu. Ancak maçtan sonra gollerden çok, bir taraftarın sahaya girip Salih Uçan'a attığı tekme konuşuldu. Siyah-Beyazlılar, saldırgan taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören Josef de Souza'nın kartının iptal edilmesini bekliyor. Peki tecrübeli futbolcunun gördüğü kırmızı kartın iptali mümkün mü?

- TALİMAT NE DİYOR? KIRMIZI KART İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Disiplin Talimatı'nın 86. maddesi açık. Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararını değiştiremez, bozamaz. Sarı ya da kırmızı kartların sonuçlarını ancak şahısta hata olması durumunda ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla PFDK'nın kırmızı kartı iptal etmesi mümkün değil.

- CEZA VERİLMEMESİ MÜMKÜN MÜ?
Disiplin Kurulu, oyuncunun eylemine uyan yaptırımlardan birini uygulamak zorundadır. Ceza vermemesi söz konusu olamaz. Ceza ertelense bile en az 1 maç cezası ertelenemez ve çekmek zorundadır.

JOSEF DE SOUZA'NIN CEZASI NE KADAR OLUR?
Talimat, şiddetli hareketten sevk yapılırsa 3-6 maç, saldırıdan sevk yapılırsa 5-10 maç ceza öngörüyor. Alt sınırdan ceza verilip 12. madde uygulanarak (Haksız Tahrik) ceza üçte birine indirilir. Bu şartlarda 1 maç en fazla iki maç ceza çıkar.

JOSEF DE SOUZA: NİYETİM KÖTÜ OLSAYDI POLİSİ VE GÜVENLİĞİ ÇAĞIRMAZDIM
Neden kırmızı kart gördüğünü anlamakta zorluk çektiğini ifade eden Josef de Souza, "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

TFF BAŞKANI: KAMU VİCDANI MUTLAKA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Josef de Souza'nın Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu. Kısa bir açıklama yapan Büyükekşi, "Beşiktaş Kulübü bildiri yayınladı ama bize iptal başvurusunda bulunmadı. Hakem raporu çok önemli ama kararı PFDK verecektir. Kamu vicdanı mutlaka göz önünde bulundurulacaktır çünkü ortada futbolcuya yönelik saldırı var" ifadelerini kullandı.

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Josef'in kırmızı kartı iptal edilebilir mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi
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