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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Juve’ye Saiss önerisi

Juve’ye Saiss önerisi
DAHA önce Karagümrük forması giyen Medhi Benatia, eski takımı Juventus'a Romain Saiss'ı önerdi. İtalyan basınına konu hakkında demeç veren 35 yaşındaki eski oyuncu, "Şu anda kadroda bulunan stoper Bonucci, her zaman her şeyini verenlerden biri ama yaşı oldukça fazla ilerledi. Herhangi bir tavsiyede bulunabileceksem, Fas'a bakabileceklerini söyleyebilirim. Romain Saiss ve Aguerd ile merkezi savunmayı gördüğümde, Juve için faydalı olabilecek iki önemli isim olduğunu düşünüyorum. İlerleyen günler neler getirecek göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Juve’ye Saiss önerisi
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