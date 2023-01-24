Kaan uçuşa hazır!

Savunmayı güçlendirmek için sağ stoper transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan için nabız yokladı. Her transfer döneminde gündeme gelen deneyimli oyuncuyla görüşen Beşiktaşlı idareciler, olumlu geri dönüş aldı. Bunun üzerine Kartal, Kaan'ın kulübü Sassuolo ile bir görüşme gerçekleştirdi.28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Şenol Güneş ile çalışmaya sıcak baktığı için Beşiktaş'a gelmeye gönüllü. Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek olan Kaan,FUTBOLA Schalke 04 altyapısında başlayan gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan, Almanya'da Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formaları da giydi. 2020-21 sezonunda Düsseldorf'tan Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 1.85 boyundaki futbolcu, Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da ter döktü. Kaan şu an ise A Milli Takımımız'ın vazgeçilmez isimleri arasında. Piyasa değeri de 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.